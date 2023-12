Emotivas reflexiones de Komar en las redes: "Cada momento ahora tiene sentido inmortal"

El defensor auriazul contó que el grupo que se armó en Central "no tiene precedentes", y sostuvo: "Necesitábamos dar la vuelta. Y la dimos".

El defensor auriazul contó que el grupo que se armó en Central "no tiene precedentes", y sostuvo que con el título "cada uno de los momentos" vividos en el plantel "ahora tienen sentido inmortal".

Komar recordó las charlas con sus compañeros Agustín Toledo, Luca Martinez Dupuy, Francesco Lo Celso, Ismael Cortez y Octavio Bianchi, y con el preparador físico Jorge Rey, con los que coincidían: "Para inmortalizar este año inolvidable necesitábamos coronar. Lo que pasamos este año y el grupo que formamos no tiene precedentes. Lo que nos hemos reído, lo que sufrimos, lo que gritamos, lo que cantamos y lo que trabajamos juntos, al menos a mí no me había pasado nunca".