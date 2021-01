Emiliano Vecchio: "Muchos decían que en Central no estábamos preparados" 

Vecchio se sinceró, aunque no es ningún secreto los inconvenientes físicos con los que llega a este encuentro. “Contra Defensa tuve una lesión en un ligamento en el tobillo, pero en todo este tiempo trabajamos bien con los kinesiólogos y con suerte mañana (por este sábado) vamos a estar lo mejor posible para esta final”, dijo Vecchio. Y agregó: “En el último partido no pudimos hacer lo que queríamos, contra un rival importante como Lanús que nos superó, pero hablamos muchos con los chicos, de que esto es primera división y que se tienen que acostumbrar lo más rápido posible, por eso lo tomamos como un aprendizaje”.

“Toda mi vida jugué en esta posición y lamentablemente me tuve que adaptar a la mutación que sufrió el fútbol, en el que aparecieron los internos y otras figuras. Para mí el 10 es 10 y jugar ahí es lo que más me gusta, intento dignificarla. No es que no haya más jugadores en esa posición sino que se priorizan los sistemas por encima de los jugadores”, argumentó el capitán y la figura de este Central.

Sobre el final, Vecchio brindó una reflexión sobre la desaparición física de Digo Maradona y contó una experiencia personal, que tener que ver con un deseo que no pudo cumplir. “Todo lo que diga va a ser poco, ¿quién no quiso ser Maradona alguna vez? Nos enseñó que los de abajo pueden triunfar”, se emocionó. Y apuntó: “El 16 de noviembre fue mi cumpleaños, el Kily fui a mi casa, me preguntó que me gustaría como regalo y le dije que mi mayor sueño era conocer a Diego, que era el mejor regalo que me podía hacer. Me prometió que antes de fin de año lo iba a conocer y tenía ilusión de hacerlo, pero lamentablemente no pude”.

Por su parte, Gianetti, el buen defensor de Vélez, también hizo referencia al juego de Central. Apuntó que el Kily “le dio una idea de juego muy linda” y que con las armas que tienen “trataremos de contrarrestar el buen juego que mostró Central a lo largo del torneo”.