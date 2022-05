Emiliano Vecchio está a un paso de cambiar de Academia

Racing tiene por delante la Copa Argentina y el nuevo torneo local, porque quedó afuera de la Sudamericana el pasado jueves cuando perdió con River de Uruguay por 1 a 0.

El experimentado volante aseguró que su salida de Central se debió a que optó por dar un paso al costado "para no extender una guerra" en la que iba a "salir perdiendo el club".

"Entendí que lo mas conveniente era irme y que cada uno siga su camino. Yo voy a ser hincha de Central toda la vida. Pero llega un momento en el que uno molesta y tiene que dar un paso al costado. Decidí eso por el bien del club", manifestó Vecchio un programa televisivo de la cadena ESPN.

"Yo decidí poner a la institución por delante de todo. Se estaba generando una pelea que no le servía a nadie y el más perjudicado era el club. Me fui para no extender una guerra. En un primer momento pensé en quedarme en reserva. No tenía problemas en hacer la pretemporada en reserva. Mi vida la tengo en Rosario. Estaba en el club que quiero. No tenía problemas en jugar en reserva y ganarme un lugar. Tenia un año y medio más de contrato. Pero no tomaron en consideración eso. Me podía quedar, pero me dieron la recisión y me dijeron que me tenía que ir. Ahí sentí que ya estaba. Iba a tener que ir para a un lugar que no le convenía a nadie, e iba a salir perjudicado el club", también contó el mediocampista que tiene un pie en Racing.

En cuanto a su salida del club de Arroyito, el mediocampista contó que cuando llegó el entrenador Leandro Somoza le dijo que "necesitaba un equipo más dinámico, que corra más, que presione más... Y me dijo que veía que yo no le podía dar eso". Vecchio también señaló que "prácticamente no tenía diálogo con los dirigentes de Central. Hablaba con el Mono Gordillo (el director deportivo del club). Él me llamó por teléfono y me dijo que no me iban a tener en cuenta. Fue así de sencillo".