Vecchio rompió el silencio: "Me fui de Central para no extender una guerra"

E inmediatamente agregó: "Yo decidí poner a la institución por delante de todo. Se estaba generando una pelea que no le servía a nadie y el más perjudicado era el club. Me fui para no extender una guerra. En un primer momento pensé en quedarme en reserva. No tenía problemas en hacer la pretemporada en reserva. Mi vida la tengo en Rosario. Estaba en el club que quiero. No tenía problemas en jugar en reserva y ganarme un lugar. Tenia un año y medio más de contrato. Pero no tomaron en consideración eso. Me podía quedar, pero me dieron la recisión y me dijeron que me tenÍa que ir. Ahí sentí que ya estaba. Iba a tener que ir para a un lugar que no le convenía a nadie, e iba a salir perjudicado el club".

En cuanto a su salida del club de Arroyito, el mediocampista contó que cuando llegó el entrenador Somoza le dijo que "necesitaba un equipo más dinámico, que corra más, que presione más... Y me dijo que veía que yo no le podía dar eso". Vecchio también señaló que "prácticamente no tenía diálogo con los dirigentes de Central. Hablaba con el Mono Gordillo (el director deportivo del club). El me llamó por teléfono y me dijo que no me iban a tener en cuenta. Fue así de sencillo".

De cara al futuro como jugador, Vecchio aseveró que desde que se desvinculó de Central se dedicó a "entrenar entendiendo que esta situación no iba a ser para siempre. Mi representante habló con varios clubes, pero yo necesitaba airearme un poco y entrenar. Le dije que mi intención es jugar en el futbol argentino. Porque el tiempo que viene es el más importante de mi carrera. Es para poder demostrar, y para darle mucho al futbol argentino".

Sobre el interés que hubo hace un tiempo por parte de River para que se sume al plantel, dijo: "En ese momento me sentía muy bien. Volvía jugar a Central por un sueño que era salir campeón y armar un equipo competitivo. Sé que todos quieren jugar en River y Boca, pero hay cosas más importantes. A mí lo que me motivaba era jugar en Central. No me venia en otro club".