El voto en la asamblea fue positivo a pesar de las dudas

En esta oportunidad el número de socios no fue amplio, sino el habitual a otras reuniones de este tipo. Quizás porque la mayoría intuía qué iba a pasar y otros argumentaron que la asamblea se realizó un par de horas antes del encuentro. ¿Ir a tomar una determinación importante por la vida de la entidad o ver el partido? Esa fue la disyuntiva en la que se encontraron algunos integrantes de agrupaciones opositoras y por la postal observaba en el estadio cubierto se eligió por lo segundo.

El presidente Eduardo Bermúdez esta vez optó por concurrir a la reunión y presidir la asamblea (no lo hizo en las anteriores). Hubo varios oradores que expusieron sus posturas, desde la aprobación, abstención y rechazo. Una diversidad de opiniones se expresaron en la nueva convocatoria con el fin de tratar un balance que dio y sigue dando dolores de cabeza en el mundo leproso. Es cierto que en general en los clubes pocos le ponen atención a los mismos y así se encuentran los mismos, con deudas siderales.

La tercera fue la vencida. Y no tiene que ver con el tiempo que se acotaba, sino con el voto positivo casi en tiempo de descuento para presentar toda la documentación que exige la Superliga. Atrás quedaron los reclamos, quejas y pedido de aclaraciones sobre los mutuos que generaron dudas —al menos por el momento—. Cuestionamientos intensos y que llevaron a que una multitud le bajara el pulgar al balance en la asamblea anterior.

Los temores a una sanción importante sobrevolaron el Parque en las últimas semanas y eso incidió para que muchos socios analizaran la situación. También las distintas agrupaciones opositoras no quisieron correr ningún riesgo, sobre todo político. Evitar ser apuntados a futuro por empujar a un rechazo que podría generar un castigo. Daniel Giraudo, de ADN, se mantuvo en su posición de rechazo como desde el primer momento, pero analizando el panorama se despegó de la agrupación para no arrastrar a sus compañeros. Tampoco el Pájaro podía retroceder sobre sus pasos y dejar en el camino sus denuncias públicas, donde exigió explicaciones que aún no fueron entregadas. De todas maneras, "se encuentran bajo investigación judicial". En el caso de Ariel Moresco (Movimiento 1974) pregonó por la aprobación, como también Autoconvocados, entre otras agrupaciones que dieron el aval "por el corazón más que por convicción".

La demorada asamblea que tuvo tres capítulos llegó a su fin. Sobre la hora, sobre el cierre del tiempo para que el balance sea presentado en la Superliga llegó la aprobación más allá de las dudas que quedaron instaladas sobre el mismo.

Día decisivo. Un número mucho menor de rojinegros con respecto a la anterior reunión se dio cita en el estadio cubierto.

Restitución de socio a Ramiro Cattáneo

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó que Newell's tendrá que restituirle su condición de socio al abogado Ramiro Cattáneo, quien fuera dirigente de la institución durante la gestión de Eduardo López. Cattáneo ocupó el cargo de secretario de actas desde el inicio del gobierno de López en 1994 y fue socio de la entidad del Parque durante más de tres décadas.