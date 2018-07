El club es presidido por Sergio Cháves y es popularmente conocido como lo Toros del Norte, aunque algunos los reconocen también como Los Norteños o Los Sancarleños. El equipo de Martín Cardetti -quien se inició como futbolista en Central en 1995 y tuvo pasos importantes por París Saint Germain, River Plate, Valladolid, Colón , Gimnasia y finalizó su carrera en Boston River de Montevideo-, juega en la primera división de Costa Rica y esta tarde enfrentó a la reserva canalla, de pretemporada en ese país. Lo que no dejó de llamar la atención fue el video motivacional con que el DT nacido en 1975 en la localidad cordobesa de Alcira Gigena se dirige a su jugadores.

El video muestra a un Martín Cardetti recorriendo las instalaciones del club mientras las imágenes de su pasado como futbolista sirven de fondo a sus palabras.

"Cada noche pienso lo mismo, qué afortunado soy por dedicarle mi vida al fútbol. Desde chico algunos se reían porque me veían bajito, para otros, no era suficientemente bueno. Incluso, no faltaron quienes me dijeron imprudente por mandarme siempre al ataque. Nada me importó. sabía que para lograr la grandeza debía arriesgar, jugar el pellejo, soñar en grande. ¿Cómo esperás ser el goleador de tu equipo si no sentís la camiseta? ¿Cómo querés triunfar en Europa si no sos capaz de jugarle de tú a tú a los grandes? ¿Cómo querés jugar con los grandes si no estás dispuesto a dejarlo todo en cada balón?: El fútbol moderno requiere de visión, estrategia, talento, visión", se lo escucha decir a Cardetti con un tono de voz muy firme y seguro.

"Tal como jugué, así quiero que jueguen mis Toros, con garra, con orgullo, con talento. Porque para lograr resultados distintos, siempre debés jugar diferente. Y si tu objetivo no es ser campeón, ¿para qué te metes en esto?", redondea Cardetti en el video motivacional

