El VAR y la ira de todo Lanús en el triunfo de River

River lo ganaba con la conquista de Paradela en el primer tiempo, tras una gran jugada colectiva que fue del medio a la derecha, de ahí a la izquierda y al medio. Todo dentro de un trámite parejo pero donde el equipo de Demichelis sacó ventaja por el peso de sus individualidades. Pero, el gol no sacó la impresión de que el empate tampoco estaba mal, porque inclusive antes de ese gol Lanús pudo marcar el primero.

¡NO HAY EMPATE! Luego de 7 minutos en el VAR, Herrera marcó offside y no le concedió el gol a #Lanús vs. #RiverPlate . #LigaProfesional

¿PARTIDO LIQUIDADO? Beltrán recibió en el área y resolvió de gran manera para el 2-0 de #RiverPlate ante #Lanús. #LigaProfesional



— ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) March 5, 2023

Al toque fue expulsado Frank Kudelka por insultar y todo el clima se caldeó. Para colmo para los hinchas granates, Beltrán convirtió una contra luego de que Armani respondiera bárbaro un par de veces evitando el empate y en el séptimo de los once minutos adicionados, Orozco convirtió pero en el inicio de la jugada Troyanski estaba con el talón adelantado y también, vía VAR, se anuló.

EL VAR Y EL SEGUNDO GOL ANULADO A LANÚS: por un offside en la previa, no sumó al marcador el gol de Orozco. #LigaProfesional



— ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) March 5, 2023

Eso terminó de enardecer los ánimos y por eso con el final llegaron algunos proyectiles en la salida de los jugadores de River y, sobre todo, cuando Herrera intentó ir a los vestuarios, algo que consumó tras algunos instantes.

Clima hot y semana donde solo se hablará del VAR, que dejó caliente a todo Lanús y aliviado a todo River.

¡AGRESIÓN A LOS JUGADORES DE RIVER! Enzo Díaz recibió un botellazo por parte de los jugadores de Lanús tras el partido. #LigaProfesional



— ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) March 5, 2023

Dos empates con objetivos comunes

No les dio la nafta como para obtener un triunfo. Fueron dos empates sin tanto ruido. En Vicente López, Platense no supo cuidar la ventaja parcial y Central Córdoba se terminó llevando un punto a Santiago del Estero fruto del 1 a 1. El plus es que el calamar extendió su sequía actuando de local. Mientras en que el otro partido jugado en La Plata, Gimnasia y Colón empardaron sin tantos. En este desafío lo más saliente fue que Pipo Gorosito volvió ala ciudad de las diagonales, pero como entrenador sabalero.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 6 | resumen de Platense - Central Córdoba

Platense sufrió el empate. Es que Central Córdoba le arrebató la sonrisa en el final. La bronca es porque frente a sus narices tenía un rival directo en la lucha por la permanencia. El equipo de Palermo conseguía un ajustado triunfo con el tanto de su capitán Gastón Suso (72’). Pero la visita reaccionó con un gol del excanalla Lucas Gamba (84’), que encontró una débil respuesta del exarquero leproso Ramiro Macagno. En tanto, en La Plata no hubo tanta emoción. Gimnasia y Colón terminaron sellando un 0 a 0 para el archivo.