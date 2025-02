El uno x uno de Newell's, con Keylor Navas muy por encima del resto

La presentación de Newell's en Santiago del Estero ante Central Córdoba fue decepcionante. Párrafo aparte para Keylor Navas . Si ante Aldosivi la fecha pasada no le patearon, en la noche de Santiago lo probaron de todos lados y desde corta distancia, sacando a relucir toda su categoría. Pero con el arquero solo, no alcanzó.

Saúl Salcedo 3,5: sigue teniendo inconvenientes en la marcación mano a mano.

Fernando Cardozo 3: se volcó hacia el medio en vez de jugar por afuera, donde tanta influencia tuvo la fecha pasada. No rindió.

Luca Regiardo 4: le costó obstaculizar a los volantes adversarios y mover la pelota cuando el equipo la poseía.

Ever Banega 6,5: ante la adversidad en el desarrollo, se involucró en el juego y metió varios pases cruzados al fondo con justeza.

Luciano Herrera 3: fracasó en el rol de lateral volante, siendo que es un extremo. No contuvo a ninguno y quedó lejos del arco rival.

Mateo Silvetti 5: la voluntad para encarar, para desnivelar, para meter el centro y rematar, aunque la mayoría no las terminó bien.

Nazareno Funez 3: no pudo controlar ni superar a su marcador las pocas que le llegaron. Conectó mal de cabeza un centro que le sirvió Silvetti.

Gonzalo Maroni 3,5: encaró con pelota al pie y las perdió. Falló en las entregas. No se convirtió en el eje del circuito ofensivo.

Los que ingresaron en Newell's:

Martín Luciano 3,5: irregular al momento de marcar al futbolista que se movía por su sector. Se proyectó sin eficacia.

Alejo Montero 3,5: con problemas para interceptar al delantero que lo atacaba. Sin resolución cuando subió.

Juan Manuel García 2,5: poco participativo. Encima, le cobraron falta en la jugada del gol anulado. Y se hizo expulsar al protestar.

Joaquín Plaza 4: tuvo algunos arranques ofensivos, en medio de la confusión colectiva. Hizo un gol pero se lo anularon.

Pablo Altamirano -: trató de darle fluidez a los avances de la visita.

El DT Mariano Soso 3,5: no logra que el equipo tenga una línea de juego definida. Su idea no se traslada a la cancha. Elige futbolistas en posiciones donde no funcionan y los cambios constantes de esquema no resultan beneficiosos. El conjunto rojinegro se encuentra estancado.