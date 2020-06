El último baile de los Bulls del Tata, un equipo memorable

“El último baile”, la serie documental sobre los Chicago Bulls de Michael Jordan y su lucha por hacerse con un sexto título de la NBA en la temporada 1997-98, fue una de las principales atracciones deportivas que tuvo la pandemia a nivel mundial. La coproducción de Espn y Netflix es un magnífico documento porque el legendario conjunto de básquet, con Jordan a la cabeza, le permitió a un equipo de filmación que los siguiera mientras buscaban su sexto título de la NBA en ocho temporadas. Y el resultado audiovisual y emotivo es imperdible. Salvando las distancias y pasando la pelota de la mano a los pies, Newell’s vivió hace siete años una situación similar en cuanto a un grupo de jugadores extraordinarios que coincidieron con un DT de excelencia como Gerardo Martino para conformar un equipazo de ensueño, que terminó dando la vuelta olímpica en 2013, con el aplauso de todo el país futbolero. Justamente el título se consumó el 19 de junio y los festejos se desarrollaron hasta la madrugada de un día como hoy, pero siete años atrás.

campeon1.jpg El DT Gerardo Martino.

Ayer todo Newell’s recordó la consagración que obtuvo un equipo que hizo un culto del manejo de la pelota, que jamás le dio le punta para arriba y que armó triunfos inolvidables en base a imponerse a sus rivales desde la prepotencia futbolística. Fue un símbolo en cuanto al sentido de pertenencia. Por el DT Gerardo Martino y jugadores referenciales como Lucas Bernardi, Gabriel Heinze, Diego Mateo, Nahuel Guzmán y tres que todavía van por más en el Parque como Maximiliano Rodríguez, Pablo Pérez y Nacho Scocco (que está a punto de consumar su regreso). Hubo jugosos conceptos de protagonistas que reprodujo la página oficial rojinegra.

Nuestro juego quedó grabado en la memoria de los hinchas del fútbol, Lucas Bernardi

Lucas Bernardi recordó que “fue muy completo el título en todos los aspectos. Fue un equipo pionero en lo que estaba desarrollando en la Argentina. El Patón jugaba de una manera que no era habitual en los arqueros y arriesgábamos en la salida. Hacía mucho tiempo que no se veía a un equipo jugar de esa manera. Ahí marcamos la diferencia. Fuimos campeones con la aceptación de todos. Y no era muy habitual en el fútbol argentino. River ahora también marcó mucha diferencia. Nuestro juego quedó grabado en la memoria de los hinchas del fútbol. Era un sueño para nosotros lograr el título y esa responsabilidad era muy fuerte”.

Queríamos sacar a Newell's del descenso y terminamos dando la vuelta olímpica, Maxi

campeon2.jpg Maxi Rodríguez.

Mientras que Maxi aseguró que “lo que más destaco fue la actitud que tuvimos al querer volver para darle una mano al club y sacarlo de una situación muy complicada, muy crítica. Todos los que volvimos y los que ya estaban acá a ninguno nos importaba nada en el tema de perder prestigio, queríamos sacar a Newell’s del descenso y terminamos dando la vuelta olímpica. Fue un grupo humano impresionante y con un sentido de pertenencia fuertísimo. Al título del 2013 lo pongo por encima de todo”.

Lo más lindo es poder gritar con tu gente dale campeón, Gabriel Heinze

Por su parte, Gabriel Heinze expresó que “sabíamos que lo más importante era Newell’s y teníamos que darlo todo y fue lo más lindo en cuanto al sentido de pertenencia que le pudimos volcar a los más chicos. Y con un entrenador que tiene una pertenencia muy grande, que nos permitió a los experimentados tener nuestro lugar. Pudimos hacer el fútbol que tanto se vio y se valoró. Lo más lindo es poder gritar con tu gente dale campeón”. Y Nacho Scocco indicó que “el campeonato de 2013 significó muchísimo para mi carrera, tanto para la satisfacción personal como grupal. Volvieron muchos jugadores del club y fue una gran consagración”.

Volvieron muchos jugadores del club y fue una gran consagración, Nacho Scocco

Sin dudas fue un equipo y un título inolvidable. Algunos referentes como Maxi, Pablo Pérez y pronto Scocco irán por más. Pero hasta ahora el 2013 fue la última función de gala del fútbol leproso, o parangonado la serie de Chicago Bulls, “el último baile”.

38 puntos: Sumó Newell’s para ser campeón en el torneo Final 2013. Ganó 12, empató 2 y perdió 5 partidos.

“Una marca para siempre”

Pablo Pérez, que regresó a principios de año al Parque, indicó que “el título del 2013 me dejó una marca registrada para toda la vida. Salir campeón con la camiseta del club que soy hincha y amo con toda mi alma, no se me borra más. Quedará grabado para siempre”.