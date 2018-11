El técnico, caliente con los penales

En un partido sin grandes polémicas, hubo un par de jugadas que del lado de Central se discutieron porque interpretaron que eran penales. Bauza habló de "tres penales claros", aunque sólo uno pareció, que fue el empujón de Guillermo Ortiz a Herrera en el complemento. Es más, el defensor sabalero lo desplazó arriba y hasta pareció tocarlo también abajo. Lo cierto es que Rapallini no cobró ninguno. Con el de ayer son 37 partidos por la Superliga que al canalla no le cobran un penal a favor. El último fue en la última fecha de la Superliga 2016/17, en el empate 1-1 ante San Martín de San Juan, que convirtió el Chaqueño, con Paolo Montero como DT. En el primer tiempo hubo una falta contra Carrizo que no pareció y fue afuera; en el complemento otras dos, pero la segunda dejó la sensación de infracción. "Si nos cobraban alguno de los tres penales que hubo, ganábamos. Hubo dos penales que fueron muy claros y uno, que lo empujaron, estaba muy cerca. La verdad que no sé porqué no lo cobró. No sé qué habrá pensado, pero ya no se puede hacer nada, es historia", dijo el Patón. Y agregó: "No es casualidad, no los cobran, que es diferente. Me preocupa, pero no se puede hacer nada". En Copa Argentina sí le cobraron penales (este año hubo uno ante Juventud Antoniana), pero por Superliga hace más de un año que no le dan uno.