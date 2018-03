Quinteros, De Felippe, Garfagnoli... Newell's busca el sucesor de Llop e inició las reuniones. La misión encontrar el nombre justo que logre encaminar al equipo y comience a sumar puntos para evitar una disminución en el promedio del descenso. En esa búsqueda no sólo se piensa en un proyecto futbolístico (que en el mundo del fútbol no se respetan), o una línea de juego, sino que lo importante siempre termina siendo las victorias. También la cuestión económica es un tema prioritario, al menos en el Parque. Más allá de todo lo expuesto, en definitiva el nombre que sea elegido tomará relevancia si gana. Hoy no importa el apellido, sino el "señor resultado".