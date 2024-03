El rosarino Matías Bonanno se consagró campeón de la Premier League de eSports

El joven que dejó Rosario para convertirse en una estrella de los videojuegos confesó en diálogo con La Capital que no le hizo tan complejo el desarraigo. “Vivo en Madrid y mi familia está en Barcelona desde hace dos años, entonces no siento tanto la distancia con Rosario”, admitió el campeón.

Matías Bonanno Premier League.jpg El rosarino Matías Bonanno (derecha) posa junto a su compañero el inglés Tekkz y el trofeo de la ePremier League.

Campeón de Premier League y récord absoluto

Con tan solo 21 años, Bonanno se clasificó de esta manera a las máximas competiciones a nivel internacional que se llevarán a cabo en los próximos meses y marcó un hito histórico en la historia del videojuego, ya que se convirtió en el único jugador en ganar tres ligas en distintos países: eLPF 2020 (Argentinos Juniors) y eLibertadores (KRÜ eSports) en Argentina, eLaLiga de España (Real Betis) y ePremier League de Inglaterra (Manchester City). Además, ganó tres qualys en Sudamérica y una en Europa, como también una TOTS Cup 2v2 (Team Heratics).

>> Leer más: ¿Por qué hay que considerar a los eSports como verdaderos deportes?

En contacto con este diario, realizó una reflexión sobre el título obtenido este domingo y expresó: “Siento mucha felicidad. Este era el torneo más importante de la temporada y era el objetivo al firmar con el Manchester City, poder volver al Mundial que es el sueño de todo jugador y poder decir que soy el único que pudo ganar tres ligas diferentes es un gran orgullo”.

Embed Una liga más muchachos.



eLPF 2020

CONMEBOL eLIBERTADORES 2021

eLALIGA 2023

ePREMIER LEAGUE 2024 pic.twitter.com/MkePA6aUK5 — Matias Bonanno (@Matiasbonanno9) March 24, 2024

Sus comienzos en los eSports

Con respecto a sus comienzos, detalló que empezó a jugar torneos “que veía en Instagram por plata y otros de Playstation”, y agregó: “Ahí comencé a ganar y pasé a competir en FIFA 20. Con eso vi que podía ganar plata y quise ser profesional. Vi lo que se ganaba, me interesaba la competición y después de ganar la Liga Argentina, que era oficial de EA, me fichó KRÜ. Esa temporada me fue bien y me permitió ir a Europa”.

>> Leer más: Cuatro jugadores de eSports que trascendieron el escenario digital

Su relación con el fútbol y su futuro

Matías reveló que es hincha de River, pero que “ahora con la distancia y el cambio de horario no estoy siguiendo mucho”. No obstante, detalló que juega al fútbol varias veces por semana y que lo hace en canchas de 7, 8 y 11, así como también en la Playstation con el EA Sports FC24.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Premier League (@premierleague)

Hace unos años, representó oficialmente a la Argentina en distintas competencias, pero tras la separación de FIFA y EA ya no se disputarán mundiales de países. Sin perder su sueño, afirmó que “si en un futuro vuelve el Mundial me encantaría ganarlo con la selección”.

Luego de su reciente campeonato, seguirá ligado al Manchester City por lo menos hasta septiembre, período en el que buscará consagrarse por primera vez en la eChampions, donde cayó en la final en 2022, y en el Mundial.