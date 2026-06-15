El rival bajo la lupa: "Quiero que gane Argelia 3 a 2 y Messi haga los goles de Argentina"

Un periodista de Argelia, donde Messi es ídolo, charló con La Capital en Kansas City y contó detalles del primer rival argentino del Mundial.

La selección de Argelia llega con mucha ilusión al debut ante Argentina. Le quieren ganar a Messi y después pedirle la camiseta.

(Enviado especial) La selección albiceleste que dirige Lionel Scaloni enfrentará este martes, a las 22, a Argelia, en Kansas City, en el estreno mundialista por el grupo J. En el Fan Fest de la ciudad norteamericana, La Capital charló con Mounir, periodista argelino fanático de Lionel Messi , que avisó que “Argelia puede sorprender y ganarle a Argentina”.

¿Qué podés contar de la selección de Argelia y de qué se tiene que cuidar Argentina en el primer partido del Mundial?

La selección de Argelia tiene gran dinámica, mucho ritmo y velocidad. Así puede lastimar a Argentina. En un amistoso previo derrotó a Países Bajos en Rotterdam 1 a 0, con un bonito gol de Moussa, que lo llaman el Messi argelino, por su estilo de juego ofensivo.

¿Es un honor para tu país enfrentar a Messi en su sexto Mundial?

Messi es mi gran ídolo, es el mejor jugador de la historia y tiene muchísimos seguidores en Argelia. Quiero que gane Argelia 3 a 2, con un doblete de Messi, pero que ganemos nosotros. Argentina también debe cuidarse de la selección de Argelia.

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Las chances del batacazo de Argelia

¿Hay chances de que gane Argelia y de el gran batacazo?

Sí, claro. Porque tiene un equipo con jugadores de alto nivel y mucha calidad. La mayoría juega en Europa. Un muy destacado es Moussa. El factor de la sorpresa puede jugar a favor de Argelia en cuanto al planteo y la versatilidad de sus jugadores.

¿A quiénes ves como candidatos a ganar el Mundial?

Argentina es el favorito más grande a ganar el Mundial. Porque tiene a Messi y a otros jugadores de gran nivel, como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y un gran arquero como Dibu Martínez, que transmite toda su energía a los compañeros. Creo que Messi y Dibu serán los dos jugadores más destacados en este Mundial.