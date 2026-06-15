El rival bajo la lupa: "Quiero que gane Argelia 3 a 2 y Messi haga los goles de Argentina"

(Enviado especial) La selección albiceleste que dirige Lionel Scaloni enfrentará este martes, a las 22, a Argelia, en Kansas City, en el estreno mundialista por el grupo J. En el Fan Fest de la ciudad norteamericana, La Capital charló con Mounir, periodista argelino fanático de Lionel Messi, que avisó que “Argelia puede sorprender y ganarle a Argentina”.
¿Qué podés contar de la selección de Argelia y de qué se tiene que cuidar Argentina en el primer partido del Mundial?
La selección de Argelia tiene gran dinámica, mucho ritmo y velocidad. Así puede lastimar a Argentina. En un amistoso previo derrotó a Países Bajos en Rotterdam 1 a 0, con un bonito gol de Moussa, que lo llaman el Messi argelino, por su estilo de juego ofensivo.
¿Es un honor para tu país enfrentar a Messi en su sexto Mundial?
Messi es mi gran ídolo, es el mejor jugador de la historia y tiene muchísimos seguidores en Argelia. Quiero que gane Argelia 3 a 2, con un doblete de Messi, pero que ganemos nosotros. Argentina también debe cuidarse de la selección de Argelia.
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Las chances del batacazo de Argelia
¿Hay chances de que gane Argelia y de el gran batacazo?
Sí, claro. Porque tiene un equipo con jugadores de alto nivel y mucha calidad. La mayoría juega en Europa. Un muy destacado es Moussa. El factor de la sorpresa puede jugar a favor de Argelia en cuanto al planteo y la versatilidad de sus jugadores.
¿A quiénes ves como candidatos a ganar el Mundial?
Argentina es el favorito más grande a ganar el Mundial. Porque tiene a Messi y a otros jugadores de gran nivel, como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y un gran arquero como Dibu Martínez, que transmite toda su energía a los compañeros. Creo que Messi y Dibu serán los dos jugadores más destacados en este Mundial.