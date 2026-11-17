El astro brasileño fue parte de la victoria por 2 a 0 de Ravenna FC ante Forlì por la Serie C y fue ovacionado al ser reemplazado

Ronaldinho volvió a la acción en una cancha y en un partido oficial. Con 46 años, el astro de la selección brasileña fue titular en Ravenna FC, equipo de la tercera categoría del fútbol italiano, que venció 2-0 al Forlì por la fecha 14 de la Serie C, concretando así su esperado regreso a las canchas tras más de una década de inactividad profesional.

El exjugador de Barcelona, entre otros tantos, disputó los primeros 45 minutos en el estadio Bruno Benelli y, lejos de tratarse de una aparición meramente protocolar, participó activamente en la jugada que terminó en el gol de Giulio Donati para abrir el marcador. Al ser reemplazado en el entretiempo, recibió una estruendosa ovación respondiendo con saludos hacia las tribunas y luciendo nuevamente su emblemática camiseta número 10.

La última vez que Ronaldo de Assis Moreira había disputado un encuentro por los puntos fue en septiembre de 2015, cuando vestía la camiseta de Fluminense. Si bien oficializó su retiro en 2018 y desde entonces se mantuvo ligado a partidos de exhibición, su fichaje por el Ravenna formó parte de un ambicioso plan para potenciar la proyección internacional de la institución tanto en lo deportivo como en lo comercial.

La expectativa generada por su retorno desbordó las fronteras de la ciudad italiana: la casaca oficial con su nombre y el dorsal 10 se agotó en las tiendas del club a las pocas horas de salir a la venta, impulsada por el magnetismo intacto de una leyenda mundial.

Ronaldinho en detalle

Nacido en Porto Alegre el 21 de marzo de 1980, Ronaldinho debutó profesionalmente en Gremio en 1998 y luego dio el salto a Europa para mostrar su jerarquía en Paris Saint-Germain y alcanzar su plenitud en Barcelona, donde conquistó dos ligas españolas y la Champions League de 2006. Más tarde defendió los colores de Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense.

Con la camiseta de Brasil disputó 97 encuentros y convirtió 33 goles, integrando el plantel campeón del mundo en Corea-Japón 2002, además de levantar la Copa América 1999 y la Copa Confederaciones 2005.