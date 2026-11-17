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Impactante choque de un camión contra el frente de una casa en zona norte
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La crecida en Rosario: la provincia sigue al Paraná y activa la prevención
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Incautaron una camioneta que estaría vinculada al hijo del narco Esteban Alvarado
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La crecida del río Paraná ya dejó 260 evacuados en Santa Fe y refuerzan los operativos
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El vocero de Milei estará de local en la Fundación Libertad