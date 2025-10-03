Turismo Carretera: una cita de oro en San Nicolás, a 60 kilómetros de Rosario

El Ciudad de San Nicolás recibe la 2ª fecha de la Copa de Oro. El Turismo Carretera otra vez cerca pero sin pasar por Rosario, que el finde próximo recibe al TN

Muy cerca de Rosario, el autódromo de San Nicolás recibe desde este sábado al Turismo Carretera, la máxima nacional.

Después de aquel fin de semana que culminó con la primera carrera del Turismo Carretera en el Fangio, nunca más volvió a Rosario . Y cuando se acercan fechas como estas, en que San Nicolás vuelve a recibirlo a solo 60 kilómetros, la pregunta vuelve a golpear a la puerta, ¿cuándo se repetirá aquél mágico domingo 5 de mayo de 2019?

Para eso se agrandó el autódromo en dos etapas y se los llevó a los más de cuatro mil metros actuales. Para albergar el parque del TC. Por supuesto, será fantástica la presencia el próximo fin de semana del Turismo Nacional, también con muchos autos en pista y, sobre todo, mucha presencia de la región en autos y pilotos. Pero el Turismo Carretera por ahora le pasa cerca.

Será en el Ciudad de San Nicolás, donde se disputará la segunda fecha de la Copa de Oro que empezó dominando Agustín Canapino, vencedor por tercera vez en el año en el Rosendo Hernández de San Luis.

Con 61 puntos, el tetracampeón que busca la quinta corona, es seguido por el campeón vigente Julián Santero, que todavía no ganó, con 44 unidades. Y una menos tiene el subcampeón, el uruguayo Mauricio Lambiris , que ya tiene la victoria obligatoria y representa al Maquin Parts de Venado Tuerto. Otto Frtizler tiene 42,5 y también ya ganó.

Mientras, los pilotos santafesinos tienen que sumar en grande si pretenden entrar por los 3 de Último Minuto. El parejense Facundo Ardusso cuenta con 159,5 puntos y se encuentra a 35,5 del último clasificado que es Manu Urcera. Mientras que el debutante Ignacio Faín, de Villa Minetti, cuenta con 145,45 y está a 49,5.

Otro que aspira a entrar es Josito Di Palma, del equipo de raíces rosarinas RUS Med Team, quien ya confirmó su continuidad en la estructura de Mauro Medina.

El Maquin, en tanto, también tiene al ganador de la etapa regular, Marcelo Agrelo, en la Copa de Oro y en San Luis se bajó de los 3 de Ultimo Minuto Juan Bautista De Benedictis, pero está al acecho a solo 3,5 puntos de Urcera. Y cuenta con la ventaja de que ya ganó, como otros tres que están afuera: Jonatan Castellano, Facundo Chapur y Martín Vázquez.

También el TC Pista promete acción

Y también habrá mucha adrenalina en el TC Pista, con la ilusión rosarina de Thomas Ricciardi, que ya ganó y está en Copa de Plata a 31 puntos del líder Nicolás Moscardini.

No solo el del RUS Med Team lucha por Santa Fe, sino Gaspar Chansard, de Reconquista, que tiene 3,5 puntos menos pero no ganó. Y el de Rufino Faustino Cifré, a 43,5 puntos de los 3 de Ultimo Minuto. También el escolta cordobés de la copa, Marcos Dianda, del Galarza Racing de acebal.

Los horarios del TC en San Nicolás

Este sábado será el turno de entrenamientos y clasificación para las dos categorías. A las 16.03 será la hora de la verdad del TC, por DxTV, y el TC Pista clasificará primero, a las 15.25.

Las series del domingo desde las 9.15 del domingo con las dos del TCP, mientras que las finales serán a las 12.15 y 13.30.