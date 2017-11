"El pibe Castro no se va", aseguró Bermúdez

Lo que parecía el inminente paso del juvenil leproso Nicolás Castro a Boca ayer se frenó de manera rotunda. "El jugador no se mueve del club. Di la orden expresa de que con este futbolista no se haga ninguna operación. No se va, salvo que Boca recurra a la patria potestad, porque en ese caso no podemos hacer nada", le confirmó ayer de manera tajante el presidente leproso Eduardo Bermúdez a Ovación.

El tema trajo muchísima tela para cortar en el Parque. Es que Newell's no quería desprenderse del jugador, pero ante la posibilidad de que el juvenil emigre a Boca por su irrevocable deseo personal entonces la dirigencia rojinegra comenzó gestiones para al menos recibir una compensación del xeneize. Y tal cual publicó este diario en su edición de ayer, el acuerdo entre los clubes estaba prácticamente cerrado: Newell's recibiría 120 mil dólares a cambio del 80 por ciento del pase que le pertenece a los leprosos.

Pero ayer la situación cambió de manera radical. Bermúdez cortó por lo sano y manifestó que la entidad del Parque "no hará ninguna gestión con Boca para que el jugador se vaya".

En consecuencia, ante el nuevo escenario donde Newell's a través de su presidente ayer endureció la postura, ahora el único recurso que les quedaría a los xeneizes para tener al jugador sería apelar a la patria potestad, algo que habrá que ver si Daniel Angelici (presidente de Boca) y compañía se animan a activar, ya que esto dejaría expuesto a Boca ante otro club argentino porque se rompería el pacto tácito de caballeros de no "soplarse" jugadores entre las instituciones. Por eso Boca no llegaría tan lejos en su deseo de contar con Castro.

Igual ayer desde el entorno del jugador le confiaron a Ovación que "ahora Nicolás está en Rafaela, su deseo es jugar en Boca y si la familia debe recurrir a la patria potestad lo hará".

Nicolás Federico Castro tiene 17 años, nació en Rafaela el 1º de noviembre de 2000 y llegó a Newell's proveniente de 9 de Julio de Rafaela, club que conserva el 20 por ciento de su ficha. Integró el plantel de 6ª de AFA, en la que debutó con Augusto Ocampo como DT el pasado mes de marzo. El 13 de septiembre de 2017, con 16 años, Juan Pablo Vojvoda lo llevó al banco de reserva contra Huracán (V, 1-0) pero no pudo ingresar. Algo que si hizo luego ante Lanús (V, 1-2) cuando reemplazó a los 73' a Jerónimo Cacciabué. Además fue sparring Sub 17 en la gira que hizo la selección argentina conducida por Jorge Sampaoli en Australia y Singapur en mayo de este año. Incluso fue convocado para entrenar con el Sub 20.

Hay que aclarar que la patria potestad es un derecho que ejercen los padres, es un derecho de familia y que no está relacionado con temas federativos ni entre los clubes. En lo deportivo, los padres de los menores de edad la pueden solicitar para que sus hijos puedan cambiar de club por diferentes motivos.

Así, todo indica que Castro no irá a Boca, aunque habrá que ver si luego de lo que ocurrió, el jugador, que ayer estaba en Rafaela junto a su familia, decide volver a entrenar en Newell's. Arranca otra novela.

Valenzuela: el traspaso hoy está "caído"

La transferencia de Milton Valenzuela a Columbus Crew SC hoy está literalmente "caída". Es que si bien Newell's la semana pasada había llegado a acuerdo económico con el club estadounidense para transferir al lateral izquierdo, ahora la traba es que el jugador no llegó a un entendimiento en su contrato con la entidad que disputa la MLS. Es una mala noticia para Newell's que necesita urgente hacerse de dinero genuino. La Lepra tiene el objetivo de vender para equilibrar las finanzas y en este sentido la dirigencia había aceptado la propuesta de Columbus para oxigenar las arcas rojinegras. La transacción por el jugador está acordada entre las dirigencias para que se realice de la siguiente manera. En principio esta pautado un préstamo por un año de 450 mil dólares. En un año hay una opción de compra por el 70 por ciento del pase en 300 mil dólares. Y luego está definida la nueva opción de compra del 30 por ciento restante en 300 mil dólares. Por lo que si se realiza la operación en forma completa el monto asciende a 1.050.000 dólares. Hasta ayer el jugador y el club norteamericano no habían llegado a un acuerdo por lo que desde el entorno del defensor le confiaron a este diario que "la operación está caída".