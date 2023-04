El periodista chileno hincha de Newell's que elogió a Heinze: "Fue algo emotivo para mí" Gabriel Aros Manzor quien tiene 69 años y se hizo fanático de la Lepra en la época del Piojo Yudica. También conoció a Marcelo Bielsa por ser leproso Por Luis Castro 5 de abril 2023 · 13:55hs

El encuentro tras el elogio. Gabriel Heinze junto al periodista chileno y fanático de la Lepra. Marcelo Bielsa, en su época de DT de la selección de Chile, junto a Manzor.

Gabriel Heinze se sorprendió con las loas que esbozó un periodista chileno en plena conferencia de prensa en tierras trasandinas. Esas palabras y las del propio DT de Newell's repercutieron por todos lados. Quizás porque no es algo que suceda habitualmente. Pero la gran pregunta que quedó en el éter es: ¿Quién y por qué entregó esas palabras de admiración? La respuesta tiene que ver con que se trató de un hombre de prensa de Chile, fanático de Newell's -que se "emocionó" al ver al Gringo- y que hasta entabló cierta relación con Marcelo Bielsa en su paso por la selección de Chile.

Gabriel Aros Manzor tiene 69 años, es chileno y desde hace largos años sigue a todos lados a Deportivo O'Higgins. Y lo hace con algo particular. "A todos los partidos voy con un atuendo de Newell's, sea camisetas, remeras o chombas. Siempre con algo de Ñuls. Eso me permitió conseguir lo que nadie logró en algún momento: conseguir la atención de Bielsa", le contó Manzor a Ovación.

Durante el tiempo en que el Loco dirigía la albirroja en una ocasión concurrió a Rancagua. Obviamente el lugar se llenó de periodistas, pero hubo algo que sorprendió al Loco. "Bielsa me vio con una remera de Newell's, me hizo un gesto de aprobación y le hice señas si podía acercarme. Él accedió ante la sorpresa de los colegas, me senté a hablar con él y la pregunta fue la esperada: ¿por qué hincha de Ñuls? Y si era rosarino", expresó.

Un poco de cariño nunca viene mal, ¿no Gringo? Espectacular momento en la conferencia de prensa de Newell's.



#ESPNenStarPlus | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/wPhgRLioWd — SportsCenter (@SC_ESPN) April 5, 2023 El amor por la Lepra comenzó en la etapa de gloria en el Parque del "Piojo José Yudica. Después usted nos sacó campeón", relató el comunicador, que desde aquel momento seguía todos los partidos del rojinegro por radio. "Le fui teniendo cariño a Newell's. Acá en Chile es fácil ser hincha de los más grandes, pero no del interior. Por eso me encariñé con Ñuls y con Rosario. Fui muchas veces, me enamoré de la ciudad y me hice amigos tanto de Central como de Newell's", relató.

El contacto con Bielsa se fue repitiendo y "cada vez que me lo encontraba me veía con algo de Ñuls. En una ocasión me vio con la camiseta cuadriculada y me dijo: «Ojo que con esa no nos fue bien». En otra oportunidad, que estaba con otra casaca, me preguntó: «¿Esa es la de (Jorge) Priotti?»". ¿Por qué la emoción al estar junto a Gabriel Heinze? Manzor contó algo más de lo que le expresó públicamente en un momento que se hizo viral y comentó: "Le dije eso porque en el 94 fui a saludar a Roque Raúl Alfaro, quien dirigía las inferiores en el predio de Bella Vista. En aquel momento vi a Heinze, un chico jovencito, con proyección y que Roque me destacó mucho. Después tuvo una enorme carrera y se convirtió en una figura a nivel internacional. Por eso al verlo personalmente fue algo muy emotivo para mí y para emocionarse".