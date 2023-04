Un periodista sorprendió a Gabriel Heinze: "Déjeme asimilar todo el elogio"

Heinze quedó en silencio y sorprendido por palabras que no esperaba recibir. Después de algunos segundos el entrenador leproso respondió: "Déjeme asimilar todo el elogio porque desde que llegué para ser entrenador no he recibido tantos de personas que están ahí sentadas (por periodistas). Está claro que lo que hace es quererme un poquito. Y le digo gracias y me da mucha fuerza y ánimo para seguir con estas cosas porque cada vez se está poniendo más difícil".

Un poco de cariño nunca viene mal, ¿no Gringo? Espectacular momento en la conferencia de prensa de Newell's.



