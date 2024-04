El Patón Guzmán será sancionado por el tribunal de disciplina y también por Tigres

El ex Newell's apuntó con un láser al aquero de Monterrey y se generó una polémica en México. La quieren sancionar con seis partidos de suspensión

“Nahuel está arrepentido y ya lo manifestó (en redes sociales) nosotros no estamos de acuerdo con lo que sucedió porque tenemos códigos y reglamentos internos”, dijo Sancho. “Se hará una sanción interna como siempre lo hemos hecho”. abundó el dirigente que no entró en detalles sobre el tipo de sanción para el ex arquero de Newell's.