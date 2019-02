El Patón Bauza dejó de ser el entrenador de Central y ya se despidió del plantel

El Patón Bauza dejó de ser el entrenador de Central . La derrota que se trajo del sur bonaerense anoche donde cayó por 2 a 0 ante Lanús, y la que sufrió el domingo pasado en el Gigante por el mismo resultado ante Tigre, fueron determinantes para definir el final de esta etapa en el club de Arroyito.

Bauza se despidió del plantel hoy durante el almuerzo tras la práctica matutina en Arroyo Seco, luego de acordar su salida en una reunión que mantuvo con las autoridades del club.

A modo de despedida, al mediodía el Patón dedicó unas palabras afectuosas a cada uno de sus dirigidos.

"Tengo pasaje para Quito para mañana si me quieren echar... no tengo ningún problema".

Desde mañana, el plantel quedará a cargo de manera interina de Paulo Ferrari, el exdefensor canalla y actual coordinador de categorías que disputan torneos de AFA.

El plantel volvió anoche cuando terminó el partido y quedó concentrado en Arroyo ya que el martes juega por Copa Argentina ante Sol de Mayo en la cancha de Colón.

Anoche, al ser consultado sobre su posible salida del club, Bauza anticipó que no tenía inconvenientes de irse. "Tengo pasaje para Quito para mañana si me quieren echar... no tengo ningún problema".

Bauza consiguió el año pasado el ansiado título que tanto esperaba el pueblo canalla, pero a pesar del campeonato conseguido en Copa Argentina, el equipo no mejoró en el juego y no logró ningún triunfo este año.

De los últimos siete partidos que disputó no pudo conseguir un triunfo, con tres empates y cuatro derrotas. Para el último triunfo auriazul hay que remontarse a la 7ª fecha del Superliga, cuando el 27 de noviembre del año pasado, venció a San Martín de San Juan por 1 a 0 con gol de Alfonso Parot.



Ahora, sin el Patón, con un raíd de partidos en el horizonte -Superliga, Copa Argentina, Copa Libertadores y y la Supercopa Argentina ante Boca- el presente canalla no sólo se complica desde lo organizativo. Los números alimentan los promedios del descenso y guarismos positivos es lo que hoy por hoy faltan por Arroyito.