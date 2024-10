El otro Messi: del sueño a triunfar en Newell's a dejarlo todo y con un futuro incierto

Los sueños, sueños son, y no siempre se hacen realidad. Joaquín Messi es un claro ejemplo de este adagio porque apostó todo por convertirse en jugador y que esa profesión fuera la de su vida. Debutar en Newell's y comenzar a escribir una historia dentro de una cancha, aunque esa idea masticada y soñada a lo largo de largos años quedó trunca. Hoy se encuentra alejado del fútbol profesional y con un futuro incierto. "Decidí priorizar un poco más mi salud mental", sorprendió el exleproso que optó por regresar a su Coronel Arnold natal, refugiarse en su familia y analizar desde otra perspectiva lo que hará de su existencia. "Mi vida era dedicada al ciento por ciento al fútbol. Jamás se me había cruzado por la cabeza otra cosa. No veía nada más que no sea fútbol. Pero la realidad me hizo abrir los ojos y darme cuenta que la vida no es nada más que el fútbol, sino que hay muchísimas cosas más", agregó en diálogo con La Capital el volante que lució la camiseta de Newell's a lo largo de dieciséis de años.

Joaquín Messi (22 años y sin ningún parentesco con Lionel) tomó trascendencia el año pasado cuando fue convocado por Gabriel Heinze para integrar el banco en un partido de la Lepra ante Belgrano, pero no alcanzó a debutar. El apellido no hizo otra que trascender rápidamente y recorrió el mundo, aunque no todo salió como siempre había soñaba desde que corría detrás de una pelota en el predio Malvinas Argentinas.

No, en principio no. La verdad que no sabría qué decir por qué, no hay nada factible que lo compruebe, pero quizás en algún punto sí, pero en mi pensamiento creo que no influyó. La comparación siempre estuvo, está y va a existir siempre por la coincidencia del apellido y porque al igual que Lionel también empecé en Malvinas. Yo lo hice en 2008 con 9 años. Compartí categoría, por ejemplo, con Gonzalo Arduino y con Tomás Berardozzi. Hay varios que ya no juegan más y no sé el porqué.

Desde afuera se observa al jugador que llegó y/o triunfó, pero hay un largo recorrido por transitar y no todos tienen la chance de pegar el salto.

En realidad son muy pocos los que tienen la posibilidad y depende de muchísimas cosas. No es fácil para nada, es un poco cuestión de suerte más allá de las condiciones.

Después del ruido que hubo por tu apellido hace poco tiempo, ¿qué es de tu vida en la actualidad?

Hace poco rescindí contrato con Estudiantes y actualmente no estoy jugando más. Estoy en mi pueblo rearmando mi vida.

¿Qué pasó, no tuviste más posibilidades y no tuviste ofertas para ir a otro club?

Decidí rescindir con la idea de irme a jugar otro lado. Mi idea era sumar minutos en algún club. Pero bueno, en el mundo del fútbol muchas veces los representantes te aseguran algo, te cuentan un cuento y después resulta ser otra cosa. Ninguna de las chances que tuve se acercaban a lo que yo quería. En el medio de todo esto también te agarra medio como un bajón y decidí priorizar un poco más mi salud mental. Comencé a buscar soluciones por otro lado.

¿Ahora cuál es tu intención?

Realmente no tengo nada planeado ni te puedo decir qué voy a hacer con mi vida porque realmente no lo sé. Seguramente el año que viene voy a estudiar de contador o administración de empresa, pero no lo sé bien. Por ahora me la estoy rebuscando con algunos trabajitos y el año que viene quizás pueda jugar en algún equipo del campo (de las ligas) donde pueda sentirme bien. Iré viendo lo que me va deparando la vida.

Como muchos jugadores apostaste de lleno al fútbol y dejaste de lado el estudio.

En cierto punto sí. Desde chico mi vida estuvo dedicada al ciento por ciento al fútbol. Jamás se me había cruzado por la cabeza otra cosa. Yo no tenía nada, no veía nada más que no sea fútbol. Claro, es lo que soñaba, es lo que quería para mi futuro. Quizás tuve como un golpazo que me hizo abrir los ojos y darme cuenta que la vida no es nada más que el fútbol sino que hay muchísimas cosas más.

La misión, como todos, era triunfar y vivir del fútbol.

Es como todo chico que juega la pelota y va creciendo y le gusta jugar al pelota. Pero bueno, después hay otra, hay una que se debe aceptar.

¿Es cuestión de suerte y que la persona que te acompaña sea la correcta?

Todo es muy complejo. Se tienen que dar muchísimas cosas que algunos le llaman destino. Se tienen que alinear muchas situaciones para que suceda, pero en el mundo del fútbol hay un montón de otras cuestiones que son muy complejas. Cada día se va notando más y ya dejó de ser un deporte por gusto y, como se sabe, es un negocio.

Alejado del Parque

¿Tu pase ya no pertenece a Newell's?

Rescindí a fines de 2023. Tenía contrato por un año más, es decir hasta 2024. Pero rescindí para irme a Estudiantes.

¿En la actualidad tenés a alguien que te está buscando algún equipo?

No, actualmente no. Tenía una persona que me estaba representando, más allá de que no tenía nada firmado. Ahora no tengo nada y, te soy sincero, no es que me interese tampoco. No es que en mi cabeza se tiene que dar algo sí o sí. Tiempo atrás solo pensaba en eso, pero después de todo lo que pasé me fui dando cuenta de cosas que me hicieron abrir los ojos. Y pensar que la vida no es solo una pelota.

¿Te arrepentís de algo o volverías a transitar el mismo camino?

No, no me arrepiento de nada porque es a lo que aposté. Todo lo que hice y lo que fui haciendo en su momento era convencido. El fútbol es lo que había elegido y es lo que me gustaba.

¿Qué hacés en este presente?

Sigo entrenando por mi cuenta, pero más que nada porque me hace bien. Juego algún partido con mis amigos, pero lo hago más que nada porque me hace sentir bien a mí y no porque me prepare para algo.

¿Pudiste superar esta situación?

Superarlo ya lo superé. Ahora estoy en el camino de qué hacer. Seguramente estudiar contador público o administración de empresa, algo de eso, pero tampoco tengo todo muy firme.