El Kily González y las bajas: tampoco lo tendría a Gastón Avila

Central tiene algo a favor, pero también algo en contra. El envión anímico que logró después de una seguidilla de buenos resultados se contrapone claramente con los inconvenientes que tiene el Kily González para conformar el equipo que este sábado visitará a Lanús (a las 21.30 y con arbitraje de Fernando Echenique) , en lo que puede ser un partido determinante en las chances de Central sobre la clasificación a Copa Sudamericana . Porque además de las bajas seguras de Emmanuel Ojeda (expulsado) y Damián Martínez (lesionado) se suma la posible ausencia de Gastón Avila , quien a esta altura tendría pocas chances de jugar, al menos desde el arranque, pese a que los estudios que le realizaron detectaron que no hay lesión muscular. Para ese puesto el principal candidato es Ricardo Garay. Lo que también tendrá que ver el Kily es si Lucas Gamba está en condiciones. En caso de que no llegue en condiciones seguirá Alan Marinelli.

Garay.jpg El Kily apostaría por garay si el Gato no no llega en condiciones.

Avila fue uno de los puntos altos del equipo en el último encuentro, pero después de haber jugado el mejor partido desde que llegó al Gato le apareció una molestia en el aductor. En el entrenamiento del miércoles no sólo se mantuvo al margen, sino que ese mismo día, por la noche, el cuerpo médico le realizó un estudio por imágenes. El mismo no arrojó lesión muscular, pero el Kily no pudo utilizarlo en la práctica de este jueves. Por consiguiente, su presencia está más que en duda.

La idea es que concentre y viaje al sur bonaerense, pero las chances de que esté al disposición del entrenador no serían demasiadas. Así es como el paraguayo Garay empieza a lustrar los botines por si le toca saltar a la cancha. Su último partido fue ante Unión, por la suspensión precisamente de Avila. Ya el hecho de que el Kily no haya podido tener al Gato para el ensayo futbolístico es todo un dato y si bien hay una mínima cuota de optimismo, Avila tiene cuanto menos un pie afuera del partido.

Después habrá que ver qué ocurre con Gamba, que con River concentró pero no fue ni siquiera al banco. Y después de una semana sin poder entrenarse con normalidad las chances de que juegue son pocas. El Kily y sus colaboradores pretenden exigirlo en la práctica de este viernes, pero lo más probable es que Marinelli se mantenga entre los once.

Marinelli.jpg Marinelli tiene muchas chances de seguir entre los once. Celina Mutti Lovera / La Capital

Lo que sí tendrá el equipo del sábado es un tinte mucho más juvenil, porque será el turno de Ulises Ciccioli y Mateo Tanlongo, dos chicos de 18 años y con poco rodaje en la máxima categoría. Tanlongo es quien más tiempo lleva trabajando con el primer equipo pero cuenta con apenas dos partidos como titular (San Lorenzo en la Liga Profesional 2021 y Sarmiento, en el actual torneo). Toto irá en lugar del suspendido Ojeda.

La aparición de Ciccioli tiene que ver con la lesión muscular de Martínez y también su recorrido en primera es incipiente. Debutó ante Defensa y Justicia (ingresando desde el banco) y repitió contra los tucumanos y Colón.

El Kily irá con lo que tiene y no con lo que quiere a cancha de Lanús. Pero con eso deberá lograr que su equipo se mantenga en carrera en busca de un pasaje para la copa.

El probable: Juan Pablo Romero; Ciccioli, Facundo Almada, Garay o Avila, Lautaro Blanco; Gino Infantino, Tanlongo, Francesco Lo Celso; Emiliano Vecchio; Marineli o Gamba y Marco Ruben.