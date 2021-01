Un equipo en veremos, con varias bajas obligadas, con algunos retornos, pero sobre todo un equipo que espera por los resultados de los hisopados que se realizarán en la mañana de hoy en el predio de Arroyo Seco. Es que hasta que eso no ocurra el Kily González no podrá definir qué poner en cancha el sábado por la noche en el Bicentenario de San Juan frente a Vélez, en la final de la fase Complementación. Y las referencias corren para dos futbolistas puntales: Alan Marinelli y Joaquín Laso. La idea del entrenador es que puedan ser de la partida, para que se sumen a quienes, en principio, hoy tendrían un lugar asegurado. Pero en Central en estos últimos días nada se puede dar como seguro. A priori, el Kily tiene entre ocho y nueve nombres en mente, con un pie adentro del equipo, pero mientras los "negativos” de los hisopados no apuntalen, cualquier rotación es posible. De hecho el DT comenzó a probar algunas alternativas, entre ellas Francesco Lo Celso y Gino Infantino.