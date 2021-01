Lo que siempre estuvo claro es que el Kily no iba a poder contar con Fabián Rinaudo (cinco amarillas), Emiliano Vecchio (lesión ligamentaria en el tobillo izquierdo) ni con Alan Marinelli y Joaquín Laso, ambos positivos de Covid-19. Con eso sólo ya se estaba en presencia de un verdadero rompecabezas para el entrenador, que esperaba ansioso que tanto Novaretti como Martínez se recuperaran. Porque ahí nomás ya eran cuatro futbolistas que actuaron en el último partido y que no podrán estar en el próximo. Y algo más, el cuerpo técnico decidió que Rodrigo Villagra también lo mire desde afuera porque está al límite de amarillas y la idea es preservarlo para que no corra riesgos en caso de que el equipo acceda a esa final, para quedar un paso más cerca de la clasificación a la Copa Sudamericana 2022.

Martinez.jpg El Kily esperaba por la recuperación del lateral derecho.

Novaretti debió aislarse hace algunos días (en la previa del choque contra Defensa y Justicia) por sintomatología compatible con coronavirus, pero pese al resultado negativo del hisopado que le realizaron estuvo varios días sin poder entrenar. Lo que tenía era un fuerte estado gripal que no le permitía estar al ciento por ciento. Ayer el zaguero volvió a marcar presencia en el predio de Arroyo Seco y, como era de esperar, el técnico lo mandó a la cancha. Compartirá la zaga central junto a Facundo Almada.

Mientras Martínez, que contra Defensa volvió a salir con una molestia muscular (lo mismo le había sucedido en Mar de Plata, frente a Aldosivi), también se mostró apto para la competencia y se metió en el equipo. Un día antes el Kily había probado con el juvenil Ulises Ciccioli (categoría 2003).

Si todo transcurre de manera normal y al técnico no se le presenta ningún otro inconveniente, lo que resta por saber es de qué manera se parará el equipo en cancha de Lanús, aunque eso no parece ser lo sustancial.

Con los nombres que el Kily tiene en mente a los que se les abre la chance de mostrarse son a Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Joel López Pisano y Francesco Lo Celso, que serían los reemplazantes de Villagra, Rinaudo, Vecchio y Marinelli, respectivamente.

Cancha.JPG El equipo con el que el Kily probó el jueves.

A partir de esos nombres o de lo que finalmente el Kily pueda poner en cancha se establecerá una estrategia, a partir de la cual le corresponderá el respectivo sistema táctico. Son varias las posibilidades con las que cuenta el técnico canalla en lo que hace a la disposición táctica, pero lo fundamental será no encontrarse con algún otro inconveniente y que todos estos futbolistas que utilizó en el entrenamiento de ayer estén a su disposición.