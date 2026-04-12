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Argentino Sirio supercampeón de futsal: primer título de la mano de un DT vinculado a un ídolo de Central

El tricolor se consagró campeón de la Supercopa 2026 venciendo al favorito Regatas y a Parquefield en la final. El entrenador Francisco Beati es hermano de Nacho Russo y fue criado por una gloria canalla: Miguel Ángel Russo

12 de abril 2026 · 15:39hs
Francisco Beati

Francisco Beati, hermano de Nacho Russo y criado por el gran Miguel Ángel Russo. Hoy, DT campeón con Argentino Sirio de la Supercopa del futsal.
El festejo de los chicos de Argentino Sirio.

El festejo de los chicos de Argentino Sirio.
El DT de Sirio

El DT de Sirio, Miguel Ángel Russo y Nacho Russo.
Con Miguel Ángel Russo.

Con Miguel Ángel Russo.
Argentino Sirio en su salsa. Por primera vez

Argentino Sirio en su salsa. Por primera vez, campeones.

El 1º de abril ya no será un día más. Hacia adelante servirá como aniversario recordatorio del primer título oficial de Argentino Sirio en el círculo máximo del futsal rosarino. El tricolor se quedó con la Supercopa 2026 entre los campeones de la última temporada, dejando en el camino al máximo candidato Regatas y venciendo en la final a Parquefield, equipo sensación y líder del actual torneo.

La historia no empieza ni termina allí. Detrás del título de Sirio existen pequeñas aristas que salieron a la luz y cobraron un gigantesco sentido en el momento de máxima gloria para el club de calle Italia. Todo tiene que ver con todo.

Miguel Ángel Russo, el viejo zorro que siempre está

Una jugarreta del destino hizo que el DT que consiguiera la primera estrella para Sirio veniera de un seno futbolero de cepa, con una figura excluyente que volvió posible lo imposible muchas veces: Miguel Ángel Russo.

El director técnico de Sirio, Francisco Beati, es hermano del goleador de Tigre Ignacio Russo, ambos hijos de Cecilia Cordero. “Miguel me crió”, le cuenta orgulloso a Ovación el joven entrenador de 32 años, que agregó que mantiene una “gran relación” con Nacho y se juntan muy seguido.

>>Leer más: Futsal de AFA: Newell's cayó como local ante Kimberley y todavía no pudo ganar en 2026

En la semifinal sacó al candidato

El primer paso camino al título lo cruzó con el cuco del torneo: Regatas. Estaba claro que el esfuerzo para vencer a los dominantes del futsal rosarino, último campeón de la A, debía ser supremo.

“La realidad es que enfrentamos a un gran rival. A mi entender, el mejor equipo de Rosario con un abanico de herramientas tácticas impresionantes, que hace poco disputó la posibilidad de ingresar a una copa Libertadores. Haberle ganado habla del gran trabajo de los chicos, comprendiendo los momentos del partido, sacando una ventaja de tres goles rápidamente, la cual después en el segundo tiempo nos tocó sufrir pero pudimos lograr el triunfo”, relató Beati.

Dicha ventaja la consiguió con una actuación épica en el primer tiempo, con los tantos de Tomás Soldano, Dusan Matkovich y Máximo Scaglia. En el complemento, el equipo de zona norte se le vino encima y descontó 2-3 pero la remontada quedó trunca. El pase a la final estaba decretado.

Una final a puro gol

La gran final lo puso cara a cara ante el actual líder de la A, que también dio la sorpresa y sacó a Náutico en semifinales: Parquefield. Ambos ambos por su primer título grande en la élite.

>>Leer más: Los campeones del futsal rosarino se sacaron chispas este domingo en la Supercopa 2026

“En la final enfrentamos a un gran rival que hoy se encuentra puntero en el torneo, un equipo con un gran entrenador, al que nunca habíamos podido ganarle. Lo importante era trabajar sobre lo mental, hacer un partido largo y dejar las emociones de lado aunque fuera difícil. La realidad es que los chicos sacaron el partido adelante con una autoridad impresionante, logrando de esta forma el primer título de la institución en la liga rosarina”, recordó con emoción el DT.

El partido definitorio fue soñado para Sirio. Se despachó con un inolvidable 6-0 ante Parque que hizo aún más perfecto el desenlace. El primer tiempo terminó con ventaja de dos goles a través de Juan Pablo Mariatti y Juan Bandeo, mientras que decoraron la goleada Bandeo (otra vez), Manuel Peagno, Scaglia y Santiago Carrizo, todos en la segunda parte. La locura se desató y Sirio gritó campeón por primera vez en la Asociación Rosarina.

La primera estrella para Sirio

“Para mí salir campeón con Sirio es muchísimo más que un título. Es el club donde crecí, donde pasé la mayor parte de mi vida y donde están mis amigos. Es un lugar que siento como mi segunda casa. Vivimos momentos buenos y malos, pero siempre juntos, y eso hace que este logro tenga un valor especial. Representa el esfuerzo de muchos años, el compromiso del grupo y el amor por estos colores. Ver feliz a tanta gente que quiero me llena el alma”, concluyó el técnico Beati.

La Supercopa ya pasó y no hay tiempo de descanso mental. La temporada 2026 sigue corriendo y los objetivos se renuevan.

>>Leer más: Futsal: Regatas se coronó campeón rosarino por segundo año consecutivo en primera división

“El objetivo para este año es seguir creciendo como equipo. Tenemos un plantel muy joven, con mucho potencial, y queremos consolidarnos desde el trabajo y el compromiso. La idea es poder competir en la Copa Oro y meternos en los playoffs por el campeonato, algo por lo que el club no compite hace mucho tiempo. Ese es el desafío y la motivación que tenemos como grupo”, cerró el entrenador campeón, que había ascendido a Sirio a la A en 2024 -con título incluido- y en 2025 se quedó con la Copa de Plata.

En la rama femenina de la Supercopa 2026, se dio la lógica y Horizonte se quedó con el primer título de la temporada al ganarle 4-2 a Parquefield, ratificando su supremacía a nivel local. Para las dirigidas por Leandro Mono Maurino convirtieron Semino (por dos), Bosch y Sironi; y para el verde de zona norte lo hicieron Scassa y Fermanelli.

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