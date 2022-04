El Indio Fagiani lanzó una campaña para ayudar a ex jugadores en situación de carencias

"Vamos a ver si la gente se engancha para avanzar con esta iniciativa para colaborar con los que no la pasan bien" sostuvo el ex defensor, quien dejó en claro que la idea es colaborar con todos sin distinción de camisetas

El fútbol da muchas cosas, genera ídolos, personas reconocidas popularmente y respetadas por los amantes de este deporte. Pero cuando la carrera se termina comienza otra historia, la de sobrevivir, subsistir y encontrar la manera de vivir con otra tarea, otro trabajo. Porque no todos se convierten en millonarios, solo algunos podría decirse que son privilegiados. Otros llegan a instancias tan complejas que ni siquiera tienen para comer y necesitan ayuda de ex compañeros. Los ejemplos son sobrados. Ante esta situación y conociendo las peripecias de varios ex futbolistas, sin distinción de camisetas, Daniel Fagiani lanzó una campaña a través de las redes sociales con el fin de ayudar.

El Indio contó que es una prueba piloto para ver si hay un acompañamiento de la gente y como inicio está vinculado a Newell 's, pero la idea es hacerlo para darles una mano a cualquiera que lo necesite sin importar el color de la casaca. "No me quiero quedar solo con ex jugadores de Ñuls, sino también hacerlo con los de Central o cualquiera identificado con otra entidad", dijo el Indio en diálogo con La Capital.

"Vamos a probar y ver si la gente se engancha para avanzar con esta iniciativa y colaborar con estos ex jugadores que no la pasan bien", abundó el ex defensor, que dejó en claro que no tiene nada que ver con hacer política, una lectura que quizás algunos puedan realizar. "Quiero dejar en claro que no es con ese fin", insistió.

Fagiani colabora en silencio con ex futbolistas que transitan un mal momento económico y es por eso que lanzó esta campaña solidaria para ayudar a muchos más que están en la misma situación. Es por eso que pidió que aquellos que puedan ayudar con alimentos no perecederos se comuniquen a través de su cuenta de Instagram (@danielfagiani_ok) para combinar y retirar las donaciones.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel Fagiani (@danielfagiani_ok)

Entre las opciones para colaborar también mencionó la posibilidad de que el día que juegue Newell's en el Coloso "el que pueda lleve las donaciones al departamento del club".

La idea fue lanzada y ahora solo resta esperar que aparezca una respuesta positiva a la misma. La realidad indica que en un momento de crisis económica en diferentes sectores los que estuvieron (o están) vinculados al fútbol no están exentos y hay muchos exfutbolistas que supieron brillar y fueron admirados que no la pasan bien. Algunos reciben ayuda del gremio o de amigos y excompañeros que tengan, pero solo es un parche. Con esta idea de Fagiani no se resolverá la situación que transitan, sino que será una ayuda más para vivir el día a día.