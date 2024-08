El Gallego Méndez no se engaña: "Tenemos que ser más continuos"

El DT de Newell's admitió en rueda de prensa que no está conforme con el nivel actual del equipo. Y aseguró que todavía no piensa en el clásico. “Lo único que tengo ahora en la cabeza es Estudiantes”, dijo

El empate ante San Lorenzo dejó todavía resonando ecos internos en las filas rojinegras . Y el entrenador, Sebastián Méndez, volvió a mostrar que no se engaña al momento de realizar análisis de las presentaciones de sus equipos. Esa igualdad fue leída como un paso inconsistente por el cuerpo técnico y en la conferencia de prensa que se desarrolló este miércoles en el Coloso otorgó saludables señales de autocrítica. “ No estamos conformes, tenemos que ser más continuos en nuestro juego”, remarcó el Gallego ante los medios de comunicación locales.

Y en ese tono firme de autoevaluación, confió que: “Me preocupa lo que pasó con San Lorenzo, porque en el segundo tiempo jugamos mal. El equipo corrió, pero lo hizo mal, cerca de nuestro arco, para hacer coberturas y no presiones. No achicamos para adelante, pero fue una cuestión futbolística, no física. Es verdad, que para poder someter a un equipo durante los 90’ es muy difícil, en el fútbol argentino hay que saber sufrir”.