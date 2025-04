El exjugador de Newell's seguirá preso: ¿quién es el empresario al que acusó de estafador?

Matías Tissera, actual jugador de Huracán, declaró este martes ante la Justicia cordobesa, pero no logró la libertad y continuará alojado en la cárcel de Bouwer, al menos, una semana más

Matías Tissera fue uno de los tantos que soñó con tener una casa en pocos días , pero ese sueño se convirtió en una verdadera pesadilla. Lo que compró nunca lo recibió y a pesar de los reclamos no tuvo una respuesta satisfactoria. En el medio un allegado se encargó de reclamar, no lo habría hecho de la manera más cordial y el jugador de Huracán fue denunciado y terminó preso en una cárcel de Coronda con un accionar muy rápido de la Justicia. El empresario Florencio Ferrara incumplió en lo pactado, según el futbolista, y el ex-Newell's terminó encerrado en el complejo de Bouwer , considerado "el penal del infierno" y donde permanecerá alojado, al menos, una semana más.

El modo del reclamo de la devolución de diez mil dólares fue a través de un tercero con antecedentes penales y se había mencionado que lo habría hecho utilizando un arma , aunque esto último no figuraría en la denuncia de Ferrara y eso jugaría a favor del jugador porque de extorsión pasaría a amenaza simple.

A la luz de los hechos no fue lo adecuado más allá de que el empresario incumplió con lo pactado con Tissera (28 años), quien había adquirido la casa para un familiar. Pero este "incumplimiento" no habría sido el primero, sino que hay un recorrido de reclamos de diversos damnificados.

El avance fue tan grande que el actor y modelo rosarino Christian Sancho los conoció por Instagram y les compró una vivienda para instalar en la sierras cordobesas. En las redes se publicaron diversas entregas de casas, aunque de acuerdo a Tissera la suya nunca apareció como la de otros clientes que denunciaron en Facebook.

"Hola, soy de Rojas, provincia de Buenos Aires. Este hombre viajó con su familia a retirar 10 mil dólares billetes para hacerme una casa en octubre de 2023 y hoy no tengo ni la casa ni el dinero. ¿Qué puedo hacer? Me cansé de que me mienta. Por favor, si alguien sabe algo muchas gracias", publicó en Facebook Matías Tissera el 22 de noviembre de 2024.

"Florencio Ferrara dueño de Vilahouse y Nexa constructora devolvé lo que te robaste, se borró de Córdoba y dejó cientos de familias sin su casa, sin plata y ni se presenta a los juicios que tiene. Nexa constructora es otra empresa que usa para seguir afanando, NO LES COMPREN", reza otra publicación de un estafado en 2023.

Reclamos en las redes en 2021

Hace cuatro años también se viralizaron reclamos ante la falta de entrega de casas y Florencio Ferrara detalló la situación de la empresa, negó en ese momento rumores de complicaciones financieras y afirmó que la empresa estaba avanzando en planes para aumentar su capacidad productiva y acelerar las entregas.

Según el empresario, Vilahouse tenía la capacidad de fabricar una importante cantidad de viviendas por mes, más aún con la puesta en funcionamiento de una sede en Córdoba. Igualmente, de acuerdo a dichos de la defensa del jugador la firma había estafado a "cerca de 600 personas" y Tissera presionó utilizó a terceros con antecedentes policiales para solucionar el conflicto, pero "parece que se les fue la mano".

Preso durante Semana Santa

"Tissera seguirá preso varios días más. Ya sabemos que no (saldrá), ya se lo dije a él, a su familia, pasamos para después de Semana Santa. No puedo crear falsas expectativas", confesó el abogado del delantero, Adolfo Allende, tras la declaración de su cliente este martes en los Tribunales de Córdoba. Se estima que podría ser liberado algunos días después de Semana Santa.

La actualidad en 2025 es que el exdelantero de Newell's y actual de Huracán hizo una inversión, no le cumplieron y sigue preso esperando resolver su complicada situación judicial. Y dependiendo de lo que dictamine la Justicia, también lo que será de su futuro futbolístico. Por lo pronto, espera abrumado, solo y triste detrás de las rejas en la cárcel de Bouwer.