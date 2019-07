El estreno de una idea, con pocas caras nuevas

El receso fue extenso y la espera se hizo eterna. El hincha de Newell’s esperó ansioso este día. El inicio de una nueva Superliga le renovó la esperanza, aunque lo invade la incertidumbre. El descenso es una preocupación. La tarea por delante del equipo será dura. Frank

Kudelka inicia oficialmente su ciclo, con una imagen sobria que transmite tranquilidad, al menos para empezar. El objetivo principal está claro y el DT tiene una idea definida. Pretende un conjunto que asuma siempre el protagonismo, este mediodía ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso, y en cualquier cancha. No contará hoy con todos los intérpretes que hubiese querido tener ya mismo. Apenas habrá dos, con la posibilidad de que sean tres: Santiago Gentiletti, Julián Fernández y quizás Cristian Lema.

Entre que la mayoría de las incorporaciones se fueron dando recién en las dos últimas semanas, la distensión que pone en duda la presencia de Lema y la ausencia del delantero pedido, que será Rodrigo Salinas y se confirmará en breve, la formación de Newell’s mostrará hoy mayoría de caras conocidas en el debut. Modificar la pobre imagen de la temporada pasada en esta primera fecha depende de que esos jugadores sean capaces de llevar a cabo la propuesta futbolística de Kudelka. Otro factor importante será que Gentiletti y Fernández se complementen de inmediato con sus compañeros.

Newell’s arranca el torneo apenas por arriba de la línea de los tres que descienden. Nadie se hace el distraído y mira para otro lado. El desafío no tiene vueltas. Hay que evitar el descenso. Si en busca de eso aparecen metas más ambiciosas, bienvenidas sean. Mientras tanto, la prioridad es elevar el promedio, sin desesperarse, "Esto es largo. No empieza ni termina en un partido", expresó Kudelka. Es sensato lo que dijo. El año futbolístico es extenso y el mínimo contratiempo no debe causar desesperación. La ansiedad es contraproducente.

El entrenador lo entiende así. Bajar la ansiedad es lo que trabajó con el plantel. Espera que algo parecido suceda con hinchas. Quiere que el sentimiento por la camiseta se transmita en respaldo. Es posible que se haga realidad en un primer momento. Pero nadie garantiza que el hincha, que vive el fútbol enfervorizado, sea tolerante ante el mínimo contratiempo. Por esta razón, la fortaleza anímica de cada futbolista es fundamental. A jugadores de la trayectoria de Maxi Rodríguez, Mauro Formica, y ahora Gentiletti, no hay que explicarles de qué forma asumir la presión de lo que se juega y cómo apoyar a los demás.

El temperamento sirve para situaciones de riesgo, aunque no alcanza sólo con la actitud. No sirve de nada si no se consigue el funcionamiento que les inculca Kudelka. Algo de todo lo que les transmitió y preparó en la pretemporada espera verse en el césped del Coloso. Pero tampoco hay que ser drástico con el rendimiento del equipo. El propio entrenador señaló que su equipo, como le pasó a la mayoría, "no está en su preparación ideal". En su caso, no tuvo mucho tiempo para entrenar con los nuevos. Incluso aguarda la incorporación de un atacante, seguramente Rodrigo Salinas, que llegará para ser titular.

La formación de Newell’s no es la ideal de Kudelka en esta primera fecha de la Superliga. Tampoco sirve de excusa. Desde que el árbitro Facundo Tello haga sonar el silbato para el arranque del encuentro, es prioritario que prevalezca el fútbol de la Lepra. "Tenemos que imponer nuestra forma de jugar, más allá de cómo lo haga el rival", dijo Kudelka.

El fixture le puso por delante a Central Córdoba de Santiago del Estero. El reto del plantel de Gustavo Coleoni se conoce de antemano: mantenerse en primera. Es un adversario sin experiencia en la categoría, con nada menos que una veintena de incorporaciones y un conjunto que todavía se está ensamblando.

La actualidad de Central Córdoba es una razón más para que Newell’s juegue con decisión y convicción, en busca de un éxito de los tantos que necesitará en esta Superliga, para que haya más satisfacciones que padecimientos.