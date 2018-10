A Edgardo Bauza el tiempo parece no ponerlo contra las cuerdas. Apela a la paciencia para analizar y luego definir los apellidos que pondrá en cada presentación. Y en esta ocasión no es la excepción. Porque si bien tiene algunos jugadores con molestias, lo cierto es que decidió esperar hasta el ensayo de hoy para exigirlos y después decidir a los titulares mañana ante Patronato. Aunque avisó que si no puede contar con Matías Caruzzo y Maxi Lovera, quienes los suplirán serán Diego Arismendi y Germán Herrera. El resto serán los mismos que vienen de empatar sin goles ante Boca en la Bombonera.

"Todavía no lo tememos. Vamos a esperar porque Lovera entrenó aparte. Ruben está descartado para este partido porque tiene una molestia muscular con peligro de desgarro (ver aparte). Barbieri también trabajó aparte. Lo que sí, el Colo Gil practicó bien y jugará. Al resto lo miraremos mañana (hoy), pero esperamos que los que están con problemas se pongan bien", apuntó el DT de Central.

En cuanto a Matías Caruzzo, el Patón confía en que el zaguero central pueda estar ante el Patrón. Pero a la vez dijo que si el ex San Lorenzo no llega, quien tiene todos los boletos para suplirlo en el fondo es el uruguayo Diego Arismendi, que ayer estuvo entre los titulares.

Mientras que si Lovera no se recupera, quien lo reemplazará será el Chaqueño Herrera, que ya se movió junto a Fernando Zampedri en la ofensiva. En principio esas serían las dos únicas variantes que haría el entrenador canalla.

En consecuencia, el equipo para ir a Paraná estaría integrado por Ledesma; Bettini, Caruzzo o Arismendi, Ortiz y Parot; Camacho, Gil, Ortigoza y Carrizo; Herrera o Lovera y Zampedri.