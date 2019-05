Maximiliano Rodríguez viajará hoy al mediodía rumbo a Madrid para presenciar la final de la Liga de Campeones de Europa entre los clubes ingleses Tottenham y Liverpool, que se jugará el sábado en el estadio Wanda Metropolitano, de Madrid. Es uno de los selectos invitados especiales de la Unión del Fútbol Europeo (Uefa), ya que La Fiera jugó para los diablos rojos ingleses, donde dejó un gratísimo recuerdo, y por ello fue convocado para engalanar las tribunas de uno de los espectáculos más importantes del fútbol mundial. Claro que esta situación genera que el capitán leproso no pueda estar mañana en el inicio de la pretemporada del plantel principal en el predio de Bella Vista, cuando tendrá el primer contacto con el grupo el flamante entrenador rojinegro Frank Darío Kudelka. Igual el número 11 leproso ya había comenzado a entrenar y este viaje no alterará para nada su óptima puesta a punto de cara a lo que será el inicio de la competencia oficial de la Superliga, previsto para finales de julio.

Desde Newell's le confirmaron ayer a este diario que Maxi viajará hoy con destino a Madrid, con "el okey total y el apoyo del club para que participe de un acontecimiento de trascendencia mundial". La Fiera regresará inmediatamente termine la final del sábado y se pondrá a las órdenes del nuevo cuerpo técnico que conducirá Kudelka. Así no estará en los primeros días de trabajo grupales, pero sí lo hará a partir de la semana que viene, siendo uno de los pilares anímicos y futbolísticos del equipo para una temporada muy exigente en el parque Independencia.

Está claro que Newell's tiene en su plantel a un personaje reconocido en el fútbol mundial. Con tres mundiales en el lomo, la Fiera se puso las camisetas de Newell's, Espanyol de Barcelona, Atlético Madrid, Liverpool y Peñarol de Uruguay, siempre dejando un excelente recuerdo en los clubes por los que pasó. Claro que a los 38 años sigue imponiendo su jerarquía dentro de la cancha y además intentará cumplir el sueño de retirarse en el mediano plazo con la camiseta leprosa que lleva en el corazón.

Por su impecable trayectoria y por haber sido ídolo en Liverpool (ganó la Copa de Liga en 2012) fue invitado a participar de la final de la Champions. Es que el gran referente leproso jugó una década en Europa y estuvo dos años en el Liverpool (2010-2012). "Sobre todo este Liverpool a mí me encanta cómo juega, la llegada de Klopp fue muy buena y tiene un plantel bárbaro. Llegar a la final de la Champions no es fácil, eliminando a Barcelona. Me encantaría que la gane, del otro lado está Poche de técnico (Mauricio Pochettino en Tottenham), fui compañero de él pero me tocó jugar ahí y quiero que Liverpool salga campeón", confió Maxi.

"Anfield (el estadio del Liverpool) fue uno de los mejores estadios que me tocó jugar, el ambiente es impresionante y la gente también te lo hace sentir. Son muy hinchas de su club", aseguró la Fiera, que tras la confirmación de su asistencia al partido recibió un gran afecto en las redes sociales de parte de los hinchas de Liverpool.

Incluso en 2012 cuando decidió dejar Liverpool para volver a Newell's, la Fiera se despidió de los hinchas del club ingles con una carta: "He intentado dar todo de mí cada día que usé el escudo del Liverpool. Ha sido un gran honor defender esta camiseta durante dos años y medio. Me vuelvo a casa con una valija llena de grandes recuerdos, buenos amigos dentro del equipo y también dentro de esta gran familia que trabaja todos los días en el club. Muchas gracias por su apoyo. No pueden imaginarse el gran honor que fue para mí cuando la tribuna cantaba: «Maxi, Maxi Rodríguez runs down the wing for me da da da da dada» (corre por el lateral para mí)".

También por su trayectoria la Fiera podría ser uno de los tres jugadores mayores que integrará el seleccionado argentino Sub 23 que jugará los Panamericanos en Lima a mediados de año.

La realidad es que Newell's tiene en sus filas a un personaje de trayectoria mundial y en esta etapa de su carrera está cosechando todas las semillas de fútbol que plantó en las distintas canchas del mundo.

Claro que ahora está en Newell's y sabe que el equipo no la tendrá fácil en la temporada que viene. El será uno de los principales estandartes en la cruzada de la recuperación rojinegra.

Símbolo y capitán. Maxi es el emblema leproso y su aporte será clave para la nueva temporada. Volvió para cerrar de la mejor manera su exitosa carrera en Newell's.