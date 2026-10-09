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El divertido momento de Navas en conferencia de prensa: "Me está llamando mi esposa"

El arquero costarricense vivió una particular situación ante los periodistas en la previa al enfrentamiento que tendrá su equipo, Pumas, ante Cruz Azul

9 de octubre 2026 · 10:12hs
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Keylor Navas estaba hablando con los periodistas y una llamada generó un momento de risas entre los presentes.

Keylor Navas estaba hablando con los periodistas y una llamada generó un momento de risas entre los presentes.

Keylor Navas fue protagonista de un momento descontracturado durante una conferencia de prensa, donde el arquero costarricense y de Pumas interrumpió por unos segundos la charla ante los periodistas por una situación inesperada: recibió una llamada de su esposa y no dudó en compartir la escena con todos los presentes.

“Me está llamando mi esposa, ¿le contesto o no?”, lanzó el exarquero del Real Madrid con una sonrisa. La frase provocó risas entre los periodistas y rompió por un instante el tono formal de la conferencia.

El episodio rápidamente captó la atención por la espontaneidad del futbolista. Lejos de ocultar la situación o ignorar el teléfono, Navas optó por hacer partícipes a los presentes de un momento cotidiano.

>>Leer más: Quién es Keylor Navas, el arquero de la solidaridad y la fe que se acerca a Newell's

El arquero llegó al fútbol mexicano en julio de 2025 luego de pasar por Argentina, donde jugó en Newell’s tras una extensa carrera en Europa: estuvo en Real Madrid, PSG, Nottingham Forest, Levante y Albacete.

Ahora en México, se convirtió en uno de los referentes de Pumas y es capitán, tras ganarse el cariño de los hinchas y ser clave en uno de los equipos más conocidos del país.

>>Leer más: El argentino que quiso ser jugador de fútbol e hizo historia ganando un Super Bowl

Lleva jugados 55 partidos y mantuvo el arco en cero 14 veces. Su mejor versión fue en Real Madrid, donde atajó 162 encuentros y fue multicampeón de Champions League, Mundial de Clubes y diferentes campeonatos de España.

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