El divertido momento de Navas en conferencia de prensa: "Me está llamando mi esposa"

El arquero costarricense vivió una particular situación ante los periodistas en la previa al enfrentamiento que tendrá su equipo, Pumas, ante Cruz Azul

Keylor Navas estaba hablando con los periodistas y una llamada generó un momento de risas entre los presentes.

Keylor Navas fue protagonista de un momento descontracturado durante una conferencia de prensa , donde el arquero costarricense y de Pumas interrumpió por unos segundos la charla ante los periodistas por una situación inesperada: recibió una llamada de su esposa y no dudó en compartir la escena con todos los presentes.

“Me está llamando mi esposa, ¿le contesto o no?” , lanzó el exarquero del Real Madrid con una sonrisa. La frase provocó risas entre los periodistas y rompió por un instante el tono formal de la conferencia.

El episodio rápidamente captó la atención por la espontaneidad del futbolista. Lejos de ocultar la situación o ignorar el teléfono, Navas optó por hacer partícipes a los presentes de un momento cotidiano.

'Me está llamando mi esposa, ¿le contesto o no?', dijo Keylor Navas, portero de Pumas, durante una conferencia de prensa, cuando recibió una llamada de su pareja. Especial pic.twitter.com/EYnzxzTqW9

El arquero llegó al fútbol mexicano en julio de 2025 luego de pasar por Argentina, donde jugó en Newell’s tras una extensa carrera en Europa: estuvo en Real Madrid, PSG, Nottingham Forest, Levante y Albacete.

Ahora en México, se convirtió en uno de los referentes de Pumas y es capitán, tras ganarse el cariño de los hinchas y ser clave en uno de los equipos más conocidos del país.

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Lleva jugados 55 partidos y mantuvo el arco en cero 14 veces. Su mejor versión fue en Real Madrid, donde atajó 162 encuentros y fue multicampeón de Champions League, Mundial de Clubes y diferentes campeonatos de España.