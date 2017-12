El conductor del gol

"Haber logrado el primer puesto en la tabla de goleadores es el premio al sacrificio que vengo realizando desde que comencé a jugar a los 3 y medio años en Adiur. Fue el objetivo que me tracé y hoy lo estoy disfrutando", sostuvo David Emanuel Mangold, el romperredes de la Rosarina, en diálogo con Ovación

Con sus 18 tantos, Mangold se transformó en el goleador del torneo Gobernador Luciano Molinas, temporada 2017. El delantero de Alianza Sport se llevó el trono que obtuvo Ricardo Ojeda en la temporada 2016 con 31 goles. Ambos jugadores pertenecen a la entidad aurinegra.

David es uno de los tantos jugadores de la Rosarina que trabajan 12 horas por días y después se van a entrenar. "Me levanto a las 6 y a las 7 comienzo con mis tareas arriba del camión de encomiendas. La rutina es de 12 horas de lunes a viernes, después voy a mi casa comparto unos mates con mi mamá y a las 19 estoy arrancando los entrenamientos en Alianza Sport", contó el ex Unión Americana.

El nuevo goleador del Molinas también es aurinegro, al igual que Ricardo Ojeda, quien lo fue en cuatro temporadas."En el poco tiempo que llevo jugando en esta institución es un placer vestir la camiseta de Alianza. Es un club de gente trabajadora y con una mucha humildad. Por eso este logro también lo quiero compartir con todos ellos", señaló el Pichichi del Molinas 2017.

Y con respecto a Chete Ojeda, el compadre en la delantera, Mangold le tiró flores a la figura de Alianza. "Jugar al lado de Chete es muy importante para cualquiera. En lo personal siempre me da consejos, antes y durante el partido. Es un jugador extraordinario, dentro y fuera de la cancha. Los rivales lo respetan mucho, es un grande en la Rosarina. En los 18 goles que convertí, en varias anotaciones tuvo su participación", señaló el goleador

A la hora de referirse a la temporada que finalizó, Mangold expresó. "Fue un año muy bueno para Alianza Sport. Disputamos tres torneos y llegamos a jugar la semifinal ante Rosario Central por la Copa Santa Fe. Haber jugado en el Gigante de Arroyito no tiene precio. Quedará como los mejores recuerdo en fútbol, fue tocar el cielo con las manos, imborrable para cualquier jugador".

Concluida la notable temporada 2017, el artillero sueña con repetir en 2018. "Hace 20 años estoy jugando el fútbol y es todo para mi. Ojalá pueda vivir de esta profesión y devolverle a mis padres todo el sacrificio que hicieron para que pueda jugar. Voy a luchar para lograrlo", cerró el delantero.

Tras cumplir con la producción de Ovación en el galpón del transporte El Porvenir, el goleador de la Rosarina siguió con sus tareas laborales, se subió al camión y salió a recorrer la ciudad para llevarle las encomiendas a todos los clientes.