La Capital | Ovación | Coloso

El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

Argentina derrotó a Uruguay y el lunes define la clasificación mano a mano con Venezuela, ante una multitud en el Coloso

19 de septiembre 2026 · 18:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
Gran anticipo de Franco Rodríguez para el 1 a 0 de Argentina sobre Uruguay

Sebastián Suárez Meccia

Gran anticipo de Franco Rodríguez para el 1 a 0 de Argentina sobre Uruguay, que encendió el sueño de clasificar a las semifinales de los Juegos Suramericanos.

Argentina tenía que ganar y lo hizo. Con Lionel Scaloni en el Coloso y una multitud en las tribunas, el equipo de Placente se recuperó del mal debut ante Paraguay, venció a Uruguay y sigue en carrera para clasificar a las semifinales de los Juegos Suramericanos. El Parque fue una fiesta.

No había margen para la selección sub-19. Después de empezar bien el partido debut ante Paraguay, con un parcial de 1 a 0, el equipo guaraní se lo dio vuelta, le ganó 2 a 1 y lo puso en aprietos.

A primera hora del sábado, Paraguay aseguró su clasificación al derrotar a Venezuela 2 a 0. La Vinotinto había vencido a Uruguay en el primer partido por 1 a 0, por lo que no no había dudas de que Argentina y Uruguay debían salir a ganar.

>>Leer más: Visita de lujo en el Coloso: Scaloni siguió de cerca a los pibes de Argentina en los Juegos Suramericanos

Argentina lo resolvió cerca del final

Argentina fue dominador, pero apenas había tenido una situación cuando Ramiro Tulián se perdió el gol tras un centro de Ian Subiabre que desvió antes el arquero.

Los nervios empezaban a atar a los jugadores, ante un Uruguay que tampoco se rebelaba. Y a los 73', el centro bárbaro desde la izquierda de Jainikoski encontró el anticipo de Franco Domínguez para ganarle al arquero y establecer la muy festejada diferencia.

El lunes a las 10 en el Coloso jugarán Paraguay, ya clasificado, contra la eliminada Uruguay. Y a las 15 Argentina y Venezuela definirán el pase a semifinales.

En caso de empate clasifica Argentina por la diferencia de gol. El equipo de Placente tiene 0 y Venezuela -1.

Noticias relacionadas
Maxi Rodríguez, Walter Samuel, Ignacio Boero y Lionel Scaloni, en el Coloso de Newells, por los Juegos Suramericanos. 

Visitantes ilustres: Newell's agasajó a Scaloni, Samuel y Maxi Rodríguez

Lionel Scaloni se saca foto con chicos y grandes

Scaloni siguió de cerca a los pibes de Argentina ante Uruguay en el Coloso

Unas 15 mil personas se acercaron al Coloso para ver a Argentina en los Juegos Suramericanos.

Aguante albiceleste en el Coloso: una multitud alentó a Argentina en los Juegos Suramericanos

Gustavo Alfaro se sacó fotos y presenció la victoria de Paraguay en el Coloso.

Alfaro presenció la "utopía" que cazó Paraguay en el Coloso en los Juegos Suramericanos

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Lo último

Pedro de Haro, el oro rosarino que estudia en la UNR y sueña con los Juegos Olímpicos

Pedro de Haro, el oro rosarino que estudia en la UNR y sueña con los Juegos Olímpicos

Sesiona el Senado: el oficialismo busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Zonas Frías

Sesiona el Senado: el oficialismo busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Zonas Frías

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 por ciento y la suba ya llegó a los surtidores rosarinos

La suba tiene que ver con el precio del barril de petróleo, que se ubica por encima de los u$s 100. Se rompe el acuerdo de estabilidad de precios entre petroleras y refinadoras

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 por ciento y la suba ya llegó a los surtidores rosarinos
Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: Estamos súper creídos
La Ciudad

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: "Estamos súper creídos"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención

Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: Hay ganas de estar acá
Ovación

Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: "Hay ganas de estar acá"

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido
La Ciudad

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por un comentario antisemita en redes sociales
Ovación

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por un comentario antisemita en redes sociales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Ovación
El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional
Ovación

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

A quién tiene apuntado Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

A quién tiene apuntado Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Policiales
Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

La Ciudad
La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: Estamos súper creídos

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: "Estamos súper creídos"

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: Se apropió de mí
La Ciudad

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: "Se apropió de mí"

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Por Lucía Cuffia
Agro

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU
Agro

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU
Política

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo
Ovación

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión
Política

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?
Salud

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías
Política

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico
Zoom

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico