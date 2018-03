La comisión directiva de Newell's redujo a tres el número de entrenadores que cuentan con posibilidades de quedarse al frente del equipo. Gustavo Quinteros, Omar De Felippe y Fabián Garfagnoli siguen en pie para la sucesión de Juan Manuel Llop. Quinteros dejó una "muy buena impresión" en la reunión del viernes con la dirigencia y quedó bien posicionado. Con De Felippe se juntarán mañana. En cuanto a Garfagnoli depende de lo que suceda ese mismo día, por la noche. Si bajo su interinato la Lepra tiene una actuación convincente frente a Temperley, crece la chance de que sea el nuevo técnico. A esta altura no hay otros nombres en evaluación.

La mención de diferentes técnicos fue constante desde el mismo momento en que la dirigencia acordó con Llop su salida el lunes pasado. Más allá de autopostulados y ofrecidos, los integrantes de la comisión tuvieron varios técnicos en mente. Las opiniones fueron dispares y entre los que se propuso apareció Javier Torrente. Hubo contactos con el entrenador, que llegó a conducir la primera rojinegra en 2011 y pasó por las divisiones inferiores rojinegras. Pero finalmente se desistió. Hasta el momento es el último que quedó fuera de carrera.

El círculo se achicó y Quinteros sacó ventaja por el momento. Pero nada que fuese decisivo. Durante la charla del viernes, la dirigencia se encontró con un entrenador formado, para nada improvisado. El DT, de 53 años, regresó al país esta semana tras dirigir en Al-Nassr de Arabia Saudita, donde fue despedido luego de asumir en octubre de 2017, y expuso que tiene un amplio conocimiento del fútbol argentino. Y dejó en claro que conoce al detalle la actualidad del club del Parque, por lo cual nada lo puede sorprender.

Durante la conversación mencionó a los posibles futbolistas a incorporar cuando se abra el mercado de pases una vez que concluya la Superliga. No trascendió de quiénes se trata. Se presume que tales negociaciones pueden ser factibles considerando que el club se encuentra imposibilitado de comprar futbolistas y también de pagar préstamos altos a partir de la situación económico financiera por la que atraviesa.

Por el mismo motivo, el salario del entrenador es otra cuestión a tener en cuenta. Pero según lo que se habló, el sueldo de Quinteros no aparenta que traerá complicaciones en el caso de que se pretenda avanzar con su contratación. Los números que se manejaron no se encuentran tan lejos de lo que se le pagaba a Llop. Habría que acercar las cifras entre las partes, pero la comisión considera que el juez Fabián Bellizia, responsable del fideicomiso, no tendría objeciones.

El ex entrenador de las selecciones de Bolivia y Ecuador se instaló en su Cafferata natal y espera una resolución. Causó "una muy buena impresión" en la directiva leprosa. Pero ésta no piensa apurarse y escuchará a De Felippe. La reunión con el técnico, cuyo último club fue Vélez, será mañana.

Con De Felippe hablaron en diciembre pasado cuando los días de Llop parecían contados. No se concretó porque el Chocho fue ratificado en el cargo, decisión que se adoptó principalmente debido a que el club no se encontraba en condiciones de despedirlo y pagarle el sueldo restante hasta mitad de este año, de acuerdo al contrato que tenía. El cargo de entrenador ahora se encuentra vacante y De Felippe vuelve a ser considerado.

Garfagnoli es el otro técnico que está en la mira. Coordinador de las divisiones juveniles del club debió asumir en forma interina. No cuenta con experiencia como entrenador de primera, aunque fue colaborador en el equipo rojinegro de Torrente. Pero es inevitable que si Newell's cumple un buen papel ante Temperley, no sólo desde el resultado sino a partir del juego del equipo, se acreciente la probabilidad de ser el elegido. La dirigencia sabe que si le llega a ir bien es inevitable evaluar si es aconsejable que siga como DT.

El futuro de Garfagnoli se juega en 90'. "Tengo muchas ganas de seguir", admitió, aunque aclaró que lo suyo es un interinato y que volverá sin problemas a las inferiores.

Se acercan días cruciales. Mañana puede torcerse la opinión de los dirigentes para uno y otro lado. Se habla del martes como el día en que el podría salir a la luz el nombre del entrenador.