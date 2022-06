El ciclo de Carlos Tevez en Central arrancó torcido y tiene todo por hacer

Claro que en el fútbol los milagros no existen y este plantel golpeado en todos los sentidos no puede ser un equipo serio y competitivo de la noche a la mañana. Lo que sí hay que decir y tal vez rescatar es que al menos en el balance de los 90 minutos ante el lobo platense, Central no fue un desastre como en el fin del ciclo del Kily González o en la aventura de Somoza.