El Chocho apuntó al Cuqui Márquez

Newell's trabaja en el armado del plantel que afrontará el 2018, donde además de la Superliga estará en la agenda leprosa la Copa Sudamericana (hoy conocerá el rival en el sorteo que se realizará en Paraguay) y también la Copa Argentina. Se sabe que el club del Parque tiene un presupuesto muy acotado y que toda gestión deberá tener el aval judicial. Igual, la idea de la dirigencia es rescindir los préstamos de los jugadores que no rindieron y poder renovar la plantilla con futbolistas que le interesan a Juan Manuel Llop y se ajusten a los recursos de la tesorería. En este sentido, el Chocho le entregó a la comisión directiva los nombres de dos delanteros: Fernando Márquez (Defensa y Justicia) y Maximiliano Cuadra (Racing). Claro que para "que llegue un jugador debe irse otro", según le confió ayer una calificada fuente a Ovación.Todo indica que el atacante Mauro Guevgeozian, que llegó a préstamo, dejará Newell's, debido a que no cumplió con las expectativas. Y allí surge la intención de suplantarlo con el Cuqui Márquez, el delantero de gran paso por Belgrano y cuyo presente es Defensa y Justicia. Es un punta de buen dominio de balón y que tiene el arco entre ceja y ceja. Newell's ya lo había apuntado en mercados anteriores pero no logró sumarlo a sus filas.Justamente Márquez (30 años) milita a préstamo en Defensa y Justicia, club que está interesado sumar a Héctor Fértoli. Por eso en este punto podría tener éxito la gestión debido al interés recíproco de ambas partes por contar con los respectivos jugadores. La que llegada del Cuqui a Newell's podría estar atada a la partida del Rayo.Y hay otro futbolista por el que Newell's está averiguando. Se trata del delantero de Racing Maximiliano Cuadra (22 años). Justamente los de Avellaneda hicieron un sondeo por Braian Rivero, aunque salvo que llegue una oferta muy jugosa el volante rojinegro no se moverá del Parque.En tanto, debe resolverse la situación de Brian Sarmiento. El diez leproso está de vacaciones y en breve se reunirá con la dirigencia para definir los pasos a seguir. Es un jugador que al DT le interesa, pero "habrá que ver las ganas que tenga de seguir y también hablaremos sobre algunas cuestiones extrafutbolísticas que creemos hay que corregir", destacaron desde el Parque.Además, Newell's tiene que solucionar con Luis Leal un atraso con el pago del préstamo, pero confían en que se va a solucionar. "Estamos muy conformes con el jugador y queremos que siga", enfatizó una voz rojinegra.Por su parte, en Newell's no descartan que puedan emigrar a préstamo los futbolistas Jalil Elías y Mauricio Tevez, ya que en principio no arrancan como jugadores que están en la primera línea de la consideración del DT y la dirigencia pretende que tengan rodaje en otra institución. Mientras que Denis Rodríguez, con presente en River, sería bienvenido en caso de que los millonarios decidan que no siga en Núñez.En otro orden, sobre una posible venta de Nehuén Paz, uno de los jugadores de mejor rendimiento en 2017, por ahora sólo hubo sondeos.La pretemporada leprosa arrancará el próximo 3 de enero y la idea es que Llop tenga al plantel lo más definido posible para comenzar los trabajos.

Tienda online

Newell's inauguró ayer una plataforma para adquirir indumentaria y productos oficiales de forma virtual. Así todos los hinchas contarán con una nueva herramienta para disponer de los artículos oficiales leprosos, con el lanzamiento de la nueva tienda online "Newell's Store". Los interesados podrán comprar vestimenta oficial y cualquier producto del merchandising, realizando pedidos desde cualquier punto del país las 24 horas, a través de diversos medios de pago en la plataforma "Mercado pago".