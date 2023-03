Hoy los dos equipos están en formación. Newell’s todavía no consiguió lo que pretende el técnico. No se afianzó su juego, la presión, que es el arma de Heinze para hacer un equipo agresivo. Eso todavía no lo hemos visto. No encontró su rumbo, su juego. Si bien el otro día con Barracas Central (1-0) tuvo momentos, no fue avasallante. Estamos esperando eso que dijo el técnico. Y en el caso de Colón, vienen de dos partidos con Gorosito. Llegan golpeados, de no tener buenos resultados. Se les fue un técnico (Marcelo Saralegui) tres partidos atrás. También está tratando de encontrar su camino. El otro día con Gimnasia (0-0), si bien no dominó todo el partido, el segundo tiempo Colón tuvo más chances, manejó un poco mejor la pelota. Todavía ninguno de los dos encontró el funcionamiento ideal que pretende cada técnico.

Por los dos equipos. Son mis dos clubes. Uno, Newell’s, me dio todo, educación, formación en inferiores y la posibilidad de jugar en primera división. Y Colón, el recibimiento y el amor de la gente. En Colón me aman. Pasé 7 años de los mejores de mi vida. No tengo favoritismo por ninguno. A los dos los quiero muchísimo. Ojalá salga un lindo partido. Voy a estar en la cancha para verlo.

¿Puede influir la presión del hincha de Colón en el equipo por el hecho de que todavía no ganó en el torneo?

Ahora la gente creo que está en un impasse, aguantando este proceso con Gorosito. Va a ser paciente. Obviamente esto es fútbol y nadie te asegura nada. Por la gente de Santa Fe con la que hablo, Pipo está muy bien visto, cayó bien en la institución. Si hubiese sido otro técnico y por cómo venían, la gente explotaría más rápido.

Saralegui, al técnico que se fue recientemente, lo tuviste de compañero en Colón en tu etapa de jugador. ¿Tenías contacto con él?

Sí, es más, tuvo contacto para sumarme al cuerpo técnico de él y de Rodríguez Peña cuando estaban por agarrar en Colón. Son grandes amigos míos. Les dije que no porque estaba en Newell’s. Son personas muy leales, nobles. Les costó por la inexperiencia de dirigir en Argentina. Marcelo estaba en Uruguay, en un club chico, y no es lo mismo dirigir acá. Lamentablemente no lo acompañaron los resultados. Hoy se habla del proceso, de la adaptación. Es todo mentira. No hay nada. Acá mandan los resultados en todo aspecto, en primera, inferiores. No hay proyecto ni nada.

El dirigente, que debería ser el primer sostén de los entrenadores, ¿se deja llevar por ese entorno?

El día que un presidente diga, muchachos, no me interesa el resultado, y que le diga a la gente que apostará a un proyecto de verdad, ese club crecerá en todo aspecto, porque va a valorizar a las inferiores, a los jugadores que pertenecen al club. Como lo hizo Lanús, Estudiantes, Vélez en su momento. Las inferiores son patrimonio del club. Si no hacés jugar a los futbolistas de inferiores, no les permitís explotar, el patrimonio del club decae y seguís gastando, trayendo figuritas. Hoy los directivos traen nombres para que no los insulten a ellos. Se olvidan que tenés 700 pibes abajo con sueños, y no les importa.

El club trajo a Heinze, que significa mucho para Newell’s. Más allá de la valoración de sus condiciones, ¿es de alguna manera un escudo para la dirigencia?

Seguro. Traerlo a Heinze aplacó todo porque venían con técnicos a los que no les fue bien. A mí me tocó estar en menos de dos años, en un interinato con Taffarel y después con Coria y Tognarelli. Eso quiere decir que le erraste con los técnicos. Heinze les trajo tranquilidad porque el hincha está ilusionado. Esperemos que le vaya bien. Hoy el directivo está tranquilo porque los insultos, si es que hay, irán para el Gringo y no para él.

Goles con ambas camisetas

Aquino señaló 3 goles en los enfrentamientos que jugó entre Newell’s y Colón, con ambas camisetas. Y a todos los celebró. “Gritar el gol no tiene nada de malo”, planteó el Chino.

El primero de esos goles fue con la casaca leprosa en el Clausura 96. Newell’s jugó de local en cancha de Central y el resultado fue 1 a 1.

En el 1 a 1 del Clausura 99, en el Coloso, también anotó, con la casaca del sabalero. La apertura fue de Germán Real.

Su restante conquista fue jugando para Colón, en el 2 a 2 en el estadio Brigadier López, por el Clausura 2002. El segundo gol sabalero fue de otro exNewell’s, Castagno Suárez. Lisandro Sacripanti convirtió por duplicado para Newell’s.

Aquino celebró estas dos últimas conquistas personales, en oposición a esa costumbre, que parece un pecado violar, de que no hay que gritar goles contra un exclub.

“Vos trabajás, te ponés una camiseta y estás representando a sus hinchas. Gritar el gol no tiene nada de malo. El sentimiento que tiene uno por un club no va a cambiar porque le hagás un gol”, sostuvo.