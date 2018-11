El Chaqueño Herrera, qué loco que está

Una vez más se metió a la gente en el bolsillo, Germán Herrera no deja de acumular elogios. No en vano es sinónimo de sacrificio y lucha constante en Central. Está hecho al molde para lucir y hacer brillar la camiseta canalla. Ayer fue el más mimado cuando el equipo salió al campo de juego para enfrentar a Colón. Desde los cuatro costados del colorido Gigante tronaron constantes estrofas hacia el Chaqueño. Ni hablar cuando marcó el empate a los 17 minutos del complemento. Lo hizo en el mismo momento que ante Newell's por el clásico de Copa Argentina. El destino le hizo un nuevo guiño al atacante, que a sus 35 años corre y mete como un pibe que recién está haciendo sus primeros palotes en el fútbol. "Estoy feliz por el reconocimiento de la gente y por haber marcado un nuevo gol", le confesó el goleador canalla a Ovación luego del 1 a 1 "no tan bueno" ante el Sabalero "porque queríamos ganar".

"El Chaco Herrera, qué loco está. El Chaco Herrera, qué loco está", es el hit del momento en Arroyito. No caben dudas de que el gol en el derby, y los dos anteriores, por cierto ante la Lepra, generaron la creación de una canción que sigue siendo tendencia en la comunidad canalla.

Además el propio jugador le afirmó ayer sin dudar a este medio que "lo de la gente es increíble. Me volvieron a demostrar mucho cariño y es para resaltarlo. Por eso les agradecí a todos antes de empezar el partido y cuando salí en el segundo tiempo. Se siente todo el afecto que los hinchas me están dando. Realmente disfruto cada día más estar acá".

Herrera salvó a Central de un colapso. Porque empardó el cotejo a los 17' del complemento. "Sí, otra vez en ese minuto. Por algo es mi número", le dijo a este medio mientras regresaba a su casa "feliz por el gol pero medio caliente porque no pudimos ganar".

"Lógico que estoy contento por haber marcado de nuevo. Siempre es lindo hacer un gol. Pero a la vez creo que podría habernos ido mejor. Por ejemplo, hubo una jugada en la que me hicieron un claro penal porque el defensor de ellos (Ortiz) me empujó. Es más, lo corroboré en la web y fue penal. Pero el árbitro (Rapallini) no lo cobró", enfatizó con impotencia el Chaqueño.

También comentó con énfasis que "queríamos ganar. Por eso un poco la bronca que tengo". No obstante, antes de volver a su casa le dijo a este medio que "desde mañana (hoy) mismo vamos a pensar en Atlético Tucumán porque queremos volver a ganar. Ojalá lo logremos el próximo viernes", cerró a modo de promesa y desafío un Herrera que tiene en vilo a todo el pueblo centralista por la gesta de sus goles importantes en momentos determinantes.