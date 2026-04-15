La Capital | Ovación | Jugador

El caso de Mugueta no es único: un jugador fue detenido antes de una final en San Genaro

En 2024 un futbolista que era figura de Alba de Maciel fue arrestado antes de jugar ante Atlético, en un duelo decisivo por el Apertura de la Totorense. ¿Cómo está su situación?

Luis Castro

Por Luis Castro

15 de abril 2026 · 07:00hs
Jorge Manuel Benítez

Jorge Manuel Benítez, detenido en la previa a una final, era una de las figuras de Alba de Maciel. 

La detención de un ayudante de campo de Eduardo Hertz en Villa Mugueta conmocionó al pueblo y la noticia repercutió a nivel nacional. No fue un hecho normal y sorprendió incluso hasta a la dirigencia del club y el propio entrenador del equipo, que optó por dar un paso al costado por esta situación además de los resultados deportivos. Pero este tipo de casos no son extraños sino que también hace casi dos años un jugador que militaba en la Liga Totorense fue detenido antes de jugar un partido decisivo en San Genaro.

El jugador en cuestión era Jorge Manuel Benítez, de 27 años en ese momento de la detención en agosto de 2024, quien jugaba en Alba de Maciel y estaba por jugar un encuentro determinante por la final de los playoff ante Atlético, en San Genaro, por el torneo Apertura de la Totorense -el conjunto de Maciel se consagró campeón en una definición por penales-. Pero antes del juego fue arrestado debido a un pedido de captura activo por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2020 en Rosario.

La detención ocurrió en el estadio del Club Atlético San Genaro gracias al programa Tribuna Segura, que detectó la orden de captura al momento del ingreso. "El partido se disputará 15.30. En caso de empate en los 90 minutos habrán penales. Habrá operativo Tribuna Segura", había anunciado en sus redes como si fuera una premonición la entidad de Maciel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lacapital/status/2042260322762059854&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: San Genaro: detienen a futbolista de la Liga Totorense buscado por un crimen en Rosario

Algo similar al episodio surgido en la previa a una final en San Genaro le sucedió el 8 de abril del presente año a Axel Iván “Gordo” González (32), quien hasta ese momento cumplía la función de ayudante de campo de Eduardo Hertz. Pero, algo que en el pueblo nadie conocía, tenía un pedido de captura desde 2024 por, presuntamente, administrador de búnkeres y gatilleros de una supuesta organización dedicada al narcomenudeo en la zona norte de Rosario.

>>Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

De figura de Alba a ser arrestado

En el caso de Benítez -una de las figuras de Alba- era investigado por su vinculación como partícipe necesario en el crimen de un cartonero en noviembre de 2020 en el barrio Empalme Graneros, hecho por el cual ya estaban condenados a 14 años de prisión Cristian Camilo Ghiraldo Ramírez, de nacionalidad colombiana, como autor material del crimen, y a dos años de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta por 2 años por el delito de amenazas simples a Damaris Daiana Benítez.

En la zona de Maciel, Totoras y San Genaro recordaban que Benítez "viajaba diariamente a entrenar y cada domingo a jugar, pero recién en la previa a un encuentro lo detectaron y arrestaron generando una sorpresa en la zona, además de compañeros de equipo y rivales".

Detenido y esperando el juicio

Jorge Manuel Benitez se encuentra detenido a la espera de la realización del juicio oral. La causa ahora la lleva el fiscal Ferlazzo, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, aunque originalmente la misma fue investigada por la fiscal Gisela Paolicelli.

"Se presentó acusación y se realizó audiencia preliminar para elevar la causa a juicio oral el 11/3/25. El tribunal aceptó lo presentado por la Fiscalía elevando la causa a juicio y rechazo el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa. Hay otras dos personas que ya fueron a juicio oral y fueron condenadas", le indicaron a Ovación desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Noticias relacionadas
El ex-Newells Cocoliso González metió dos de los tres goles de Independiente del Valle ante Universidad Central de Venezuela, en Quito. 

Libertadores: un ex-Newell's hizo dos goles para la victoria de Independiente del Valle en el grupo de Central

Unión vs Newells por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Epidemia de lesiones musuclares en Newell's: otra baja para el partido ante Unión en Santa Fe y ya son tres

Este jueves se conoció el nuevo club español que tiene a Messi como propietario.

Lionel Messi apostó a la formación y compró un club catalán del ascenso de España

Julián Fernández fue quien ocupó el puesto de Ángel Di María, pero le costó ser el conductor de Central.

Central aprieta la tecla "reset", cambial el chip y se fija el próximo objetivo: ganar en el Apertura

Ver comentarios

Las más leídas

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

El exjugador entrerriano que brilló en el fútbol, fue preso y vive casi en la indigencia

El exjugador entrerriano que brilló en el fútbol, fue preso y vive casi en la indigencia

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

El uno x uno de Central: una sutileza transformó a Enzo Copetti en el héroe de la noche

El uno x uno de Central: una sutileza transformó a Enzo Copetti en el héroe de la noche

Lo último

La industria santafesina profundiza su caída: en febrero se desplomó 14,9%

La industria santafesina profundiza su caída: en febrero se desplomó 14,9%

Libertadores: un ex-Newells hizo dos goles para la victoria de Independiente del Valle en el grupo de Central

Libertadores: un ex-Newell's hizo dos goles para la victoria de Independiente del Valle en el grupo de Central

Arrancó la subasta de bienes incautados al delito: la polémica avioneta voló y se vendió a $ 70 millones

Arrancó la subasta de bienes incautados al delito: la polémica avioneta voló y se vendió a $ 70 millones

Cruce por los sueldos: una concejala peronista mostró cuánto gana y desafió a un libertario

María Fernanda Rey respondió al reclamo de transparencia de Juan Pedro Aleart al publicar en redes sociales cuánto cobró en abril como concejala de Rosario y desafiar al edil libertario a mostrar también su acreditación salarial.
Cruce por los sueldos: una concejala peronista mostró cuánto gana y desafió a un libertario
Crímenes de trabajadores: Fiscalía pide perpetua para once acusados por la saga de marzo de 2024
Policiales

Crímenes de trabajadores: Fiscalía pide perpetua para once acusados por la saga de marzo de 2024

Arrancó la subasta de bienes incautados al delito: la polémica avioneta voló y se vendió a $ 70 millones
La Ciudad

Arrancó la subasta de bienes incautados al delito: la polémica avioneta voló y se vendió a $ 70 millones

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú
La Ciudad

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

SanCor solicitó su propia quiebra por deuda millonaria, salarios impagos y caída productiva
Economía

SanCor solicitó su propia quiebra por deuda millonaria, salarios impagos y caída productiva

Advierten por pinturas que duplican la cantidad de plomo permitido y se venden en Santa Fe
la ciudad

Advierten por pinturas que duplican la cantidad de plomo permitido y se venden en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

El exjugador entrerriano que brilló en el fútbol, fue preso y vive casi en la indigencia

El exjugador entrerriano que brilló en el fútbol, fue preso y vive casi en la indigencia

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

El uno x uno de Central: una sutileza transformó a Enzo Copetti en el héroe de la noche

El uno x uno de Central: una sutileza transformó a Enzo Copetti en el héroe de la noche

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme que le empieza a allanar el camino

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme que le empieza a allanar el camino

Ovación
Epidemia de lesiones musuclares en Newells: otra baja para el partido ante Unión en Santa Fe y ya son tres
Ovación

Epidemia de lesiones musuclares en Newell's: otra baja para el partido ante Unión en Santa Fe y ya son tres

Epidemia de lesiones musuclares en Newells: otra baja para el partido ante Unión en Santa Fe y ya son tres

Epidemia de lesiones musuclares en Newell's: otra baja para el partido ante Unión en Santa Fe y ya son tres

Lionel Messi apostó a la formación y compró un club catalán del ascenso de España

Lionel Messi apostó a la formación y compró un club catalán del ascenso de España

Central aprieta la tecla reset, cambial el chip y se fija el próximo objetivo: ganar en el Apertura

Central aprieta la tecla "reset", cambial el chip y se fija el próximo objetivo: ganar en el Apertura

Policiales
Tres condenados por amenazas al Sindicato de la Carne bajo órdenes de Pupito Avalle
Policiales

Tres condenados por amenazas al Sindicato de la Carne bajo órdenes de Pupito Avalle

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

La ex de Milanesa volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

La ex de "Milanesa" volvió a la cárcel por no presentarse a audiencias

Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800

Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800

La Ciudad
Arrancó la subasta de bienes incautados al delito: la polémica avioneta voló y se vendió a $ 70 millones
La Ciudad

Arrancó la subasta de bienes incautados al delito: la polémica avioneta voló y se vendió a $ 70 millones

Cruce por los sueldos: una concejala peronista mostró cuánto gana y desafió a un libertario

Cruce por los sueldos: una concejala peronista mostró cuánto gana y desafió a un libertario

Aguas Santafesinas lanzó nueva web y Oficina Virtual: qué trámites se pueden hacer online

Aguas Santafesinas lanzó nueva web y Oficina Virtual: qué trámites se pueden hacer online

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Más vuelos desde Rosario: se suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos
Policiales

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte por dinero de banda ligada a los Monos

Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down
La ciudad

Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente
Policiales

Lo denunciaron por un intento de femicidio y se entregó al día siguiente

La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional
Información General

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

El tiempo en Rosario: jueves nublado con una temperatura máxima de 25º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado con una temperatura máxima de 25º

Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha

Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe
la region

Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina
La Ciudad

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio
Policiales

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio

Pullaro llevó a Cancillería un documento en defensa de la producción de biodiésel
Economía

Pullaro llevó a Cancillería un documento en defensa de la producción de biodiésel

El director de una escuela en Oklahoma arriesgó su vida para reducir a un tirador
Información General

El director de una escuela en Oklahoma arriesgó su vida para reducir a un tirador

El Salvador ahora puede condenar a cadena perpetua a delincuentes de 12 años
El Mundo

El Salvador ahora puede condenar a cadena perpetua a delincuentes de 12 años

Confirmaron la indagatoria a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa Andis
Política

Confirmaron la indagatoria a Diego Spagnuolo y otros implicados en la causa Andis

Vacunas antigripales: hay faltantes en centros de salud, ¿qué pasa en farmacias?

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Vacunas antigripales: hay faltantes en centros de salud, ¿qué pasa en farmacias?

Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial
Economía

Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios
Economía

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios

El boleto interurbano aumenta 30 % tras el pedido de las empresas
La Región

El boleto interurbano aumenta 30 % tras el pedido de las empresas

La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase
Política

La Justicia confirmó que Adorni viajó a Aruba con su familia en primera clase

El Fondo Monetario activó un desembolso por u$s1.000 millones
Economía

El Fondo Monetario activó un desembolso por u$s1.000 millones