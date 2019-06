El bicampeón Ardusso especuló, pero carga igual en Paraná

“Especulé. No me gusta, pero lo hice. Vi más beneficios en no clasificar que en clasificar”. Facundo Ardusso, nada menos que el bicampeón del STC 2000, fue claro desde un principio. Llamó a las cosas por su nombre. Las nuevas reglas del lastre para los cuatro primeros en clasificación llevaron a que el parejense no pisara el acelerador. Le había salido bien porque había quedado 5º, pero en la técnica se enteró que a Bernardo Llaver lo bajaron, subió un escalón y más que un beneficio resultó un castigo: cargará 50 kilos extra en Paraná, donde la categoría regresó tras 8 años.

El STC 2000 se vio obligado a cambiar algo, ante el dominio de Renault y un parque automotor que se redujo a 17 autos. Por eso se decidió a que los cuatro primeros en la clasificación carguen 70, 60, 55 y 50 kilos en carrera. Y Ardusso ya el viernes avisó que especularía. Claro, después del poderío con que ganó en Rosario, lo más conveniente era quedar 5º y eso logró.

Primero, los tres principales Fluence pasaron el primer corte y quedaron entre los 6 primeros. Y como el líder Leonel Pernía prefirió vivir el placer de acelerar y se hizo con la pole, los otros dos fueron para atrás. Matías Milla ni giró y Ardusso lo hizo a ritmo lentísimo. Así, quedó 5º aferrado a la estrategia especulativa que propuso la categoría. Un rato más tarde llegó el castigo con la penalización de Llaver porque no dio la altura y entonces sí cargará 50 kilos.

La polémica ya se disparó y hoy (12.05, TyC) se verá qué incidencia tendrá el lastre en carrera. Lo único que le faltaba al STC 2000 es que lo domine la especulación.