Trump volvió a hablar sobre Malvinas y contra Reino Unido: "No estuvieron allí para ayudarme"

El presidente de Estados Unidos recordó la guerra de 1982 y la vinculó con la falta de apoyo de Londres durante las operaciones militares en el estrecho de Ormuz

Trump brindó nuevas declaraciones sobre las islas Malvinas en la previa a la cadena nacional de Javier Milei

El presidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a referirse al conflicto por las Islas Malvinas y cuestionó al Reino Unido por su falta de colaboración a Washington durante las operaciones militares contra Irán.

En una entrevista con la cadena británica GB News, el mandatario recordó la guerra de 1982 y evitó comprometerse con un respaldo automático a Londres ante un eventual reclamo argentino sobre la soberanía de las islas.

Trump vinculó sus declaraciones sobre Malvinas con su malestar por la participación británica en las operaciones en el estrecho de Ormuz. Según sostuvo, el Reino Unido no colaboró con Estados Unidos: "Tu país no está yendo bien. No olvides que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme ".

Luego, relató que también pidió colaboración a la OTAN y consultó a Keir Starmer por qué el Reino Unido no había enviado barcos: "Dije a la OTAN, y le pregunté a tu exlíder: '¿Por qué no enviaste un par de barcos?'. Me dijo que no tenían y fue bastante triste todo el asunto ".

Trump también cuestionó la ausencia de otros países de la alianza atlántica durante las operaciones: "La OTAN no estaba allí, a pesar de que la mayoría de esos países obtienen una gran parte de su petróleo de allí. Así que lo estamos haciendo por nuestra cuenta".

Consultado sobre si la falta de respaldo británico lo había afectado, Trump respondió con ironía: "No me sentí herido... Lo llamo un proceso de aprendizaje".

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Qué dijo Trump sobre las Islas Malvinas

La periodista Bev Turner le preguntó al presidente estadounidense si Washington respaldaría al Reino Unido ante un eventual reclamo de Argentina sobre las islas Malvinas.

Frente a ello, Trump se refirió al conflicto bélico de 1982 y destacó la actuación británica durante la guerra: "Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes se manejaron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino".

En este sentido, el mandatario agregó: "El caso de las Malvinas es muy interesante, porque su país ya no es el mismo que hace 20 ó 25 años. Pasó mucho tiempo. Ustedes fueron allí y lo recuperaron muy rápidamente, sin rodeos. Así que no sé si están preparados para hacer eso. Simplemente no sé si tienen la capacidad para hacerlo".

Las nuevas declaraciones se produjeron después de que Trump advirtiera el lunes que podría revisar la posición estadounidense sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", había dicho el mandatario al ser consultado sobre la posibilidad de modificar el respaldo histórico de Washington a la posición británica.

Por otro lado, el gobierno británico reafirmó su posición sobre la soberanía de las islas después de las declaraciones de Trump.

La ministra de Estado para la Seguridad de las Fronteras y el Asilo del Reino Unido, Anna Turley, sostuvo que Londres mantiene una postura firme: "Son británicas. Seguirán siendo británicas, lo tenemos muy claro. Como saben, el gobierno no podría ser más claro. Las Malvinas son británicas. Seguirán siéndolo".