Newell's: el Futsal femenino derrotó a San Antonio en el torneo de AFA en primera C

Suárez tuvo revancha con un soberbio testazo para hacer más digna la caída.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1657931482231341058 DESCONTÓ RIVER



Matías Suárez metió un gran cabezazo para poner el 1-2 del Millonario ante Talleres #LPFxTNTSports pic.twitter.com/8gaGq5XuHN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 15, 2023

Boca se levantó rápido

En primer turno, Boca brindó una de sus actuaciones más convincentes desde que Jorge Almirón asumió al mando. Luego de la derrota en el superclásico, se levantó enseguida ante el duro Belgrano, con un 2-0 que no dejó dudas pese a que debió esperar un tiempo.

Los xeneizes tuvieron las mejores situaciones en el primer tiempo, como en ese desborde de Villa por izquierda que Payero mandó a las nubes cuando ya se gritaba el primero.

#TorneoBinance 2023 | Fecha 16 | resumen de Boca - Belgrano

Claro que el volante tendría revancha cuando, en una mala salida de Belgrano, terminó el toqueteo con un disparo de afuera del área que a Losada se le fue de entre las manos.

Al toque, el retornado Darío Benedetto solo tuvo que empujar al gol la asistencia desde la derecha de Advíncula. Payero no pudo tocarla y parecía en off side, lo mismo que el 9, pero el VAR determinó que no fue así.

Racing sigue en caída libre

Platense agudizó el mal paso de Racing y lo goleó 3-0 (5’ Valdivia, 24’ Ronaldo Martínez y 95’ Servetto, los dos últimos de penal).

#TorneoBinance 2023 | Fecha 16 | resumen de Platense - Racing

En Florencio Varela, Defensa (37’ Uvita Fernández) igualó 1-1 con Estudiantes (45’ Rollheiser). El local jugó con 10 por la roja a Gutiérrez (22’).igualó 1 a 1 con Estudiantes.