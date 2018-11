DT 2018, mientras se busca para 2019

Héctor Bidoglio asumió la conducción de Newell's de manera interina mientras la dirigencia salió a la búsqueda del reemplazante del renunciante Omar De Felippe. El entrenador de la reserva llevó adelante el entrenamiento en el predio de Bella Vista después de la derrota sufrida en Mar del Plata frente a Aldosivi y estará al frente el viernes, a las 21.15, cuando la Lepra reciba a Patronato. Y también lo hará el viernes 7 de diciembre en Tucumán ante San Martín, en el último encuentro de la Superliga del presente año. La dirigencia, en tanto, aprovechará para ir buscando el entrenador para afrontar lo que resta del torneo en la temporada 2019. Hoy los nombres en carpeta (entre otros), como lo adelantó Ovación en su edición de ayer, son Eduardo Domínguez y Sebastián Beccacece. El ex Colón, que tiene como ayudante al ex leproso Iván Borghello, hoy aparece en primera escena, ya que "mantuvo un contacto con la dirigencia", mientras que el DT de Defensa y Justicia recién se liberará en junio de 2019 y pretende cumplir con el contrato.Don Omar había sido tajante hace tres semanas cuando aseguró su permanencia en el cargo hasta fin de año. Lo dijo con fuerza y con el fin de que no apareciera una pregunta redundante sobre su continuidad. Desde el Parque también le brindaron el apoyo y la semana pasada el vicepresidente Cristian D'Amico anunció que iban a tratar de reafirmar su estadía en la entidad leprosa. "De Felippe es un técnico trabajador y queremos que siga en Newell's", le confió a este diario el vice la semana pasada. Claro, no contaban con el traspié frente al Tiburón, que Ñuls cumpliera un año sin poder ganar fuera de casa y la determinación del entrenador de presentar la renuncia.De todas formas, la sensación que sobrevolaba sobre Newell's es que el ciclo estaba cumplido. No le había encontrado la vuelta al equipo, los resultados le eran esquivos y no pudo elevar el promedio del descenso ni subirlo de lugar en la tabla de posiciones. Tampoco tuvo juego, más allá de un par de encuentros donde mostró una imagen satisfactoria.De Felippe se fue antes de lo anunciado y los directivos salieron a la búsqueda de un sucesor. Y el primero que asoma en el horizonte y con el que "ya hubo un primer contacto", de acuerdo a lo que le informaron a Ovación, es Domínguez, quien hace algunas semanas se desvinculó de Colón. Hoy es una de las primeras opciones que tiene a mano la Lepra porque el candidato ideal Beccacece "tiene intenciones de cumplir con el vínculo con Defensa y Justicia, que expira en junio de 2019".Es más, el propio entrenador del Halcón, reconocido hincha de Newell's, cuando su equipo estuvo en el Parque de la Independencia enfrentando al rojinegro declaró que "con Newell's tengo sentido de pertenencia porque toda la gente que está vinculada con el club nos inculcó cosas. El legado de Marcelo Bielsa es lo que nos transmitió a todos. Tengo esa ilusión (de dirigir en el Parque), pero mi presente hoy es Defensa y Justicia". Más claro imposible.La realidad indica que Bidoglio (estaba dirigiendo la reserva) cerrará el 2018 y la dirigencia sumará tiempo para conseguir el entrenador de 2019. Hoy el que pica en punta y con el que hubo un llamado preliminar es Domínguez, aunque por el momento no hay nada definido.

Bidoglio dirigía la reserva, que está siendo protagonista del torneo peleándole el primer lugar a San Lorenzo (32). Ñuls tiene 29, con 9 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.