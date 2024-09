Distintas versiones sobre la trunca operación entre Newell's y Vasco da Gama por Glavinovich

>>Leer más: Newell's responsabilizó a Vasco da Gama tras frustrarse el pase de Ian Glavinovich

Y más adelante agregó: "Si bien tenemos una excelente relación con Vasco por el traspaso de Juan Sforza, en la parte económica en algún momento tuvimos que pedir una suerte de auxilio para que se pagara en tiempo y forma. Lo que se gestionó, algo que hacen todos los clubes, es establecer una penalidad. Se pagaba una parte ahora y el 23 de septiembre se abonaban 120 mil dólares, con una penalidad de 40 mil dólares en caso de que no se hiciera en ese tiempo".

"A las 23.30 estábamos en línea con la gente de Brasil, que no presentó el contrato de gastos y automáticamente a las 23.59 el TMS en Brasil cerró. No llegaron a mandarnos el contrato de gastos, es por eso que no quise arriesgar el patrimonio de la institución. Después no puedo ir a la Fifa a reclamar 140 mil dólares. Lamentablemente, no se hizo, pero no hubo mala intención. Es entendible lo que planteó el jugador, pero si no mandaban el contrato de gastos no podía hacer nada", completó en su aclaración sobre un tema que repercutió con intensidad en el Parque y en Brasil.

>>Leer más: Newell's: se cayó el pase de Glavinovich a Vasco da Gama porque el mail llegó tarde

La explicación del representante

Otra voz que apareció en el medio del polémico traspaso que quedó trunco fue Pedro Aldave, representante del futbolista.

“No es verdad que Vasco no lo quiso hacer. Tengo mensajes hasta hoy (martes) de que lo quieren. Ya estaba todo resuelto y se cambiaron las cosas en el contrato sobre la hora. Prefiero no buscar tanto culpable porque la solución ya no está”, esgrimió el empresario.

La explicación de Vasco da Gama

Por su lado, la dirigencia de Vasco da Gama eligió no expresarse públicamente al respecto, aunque brindó una explicación -a la que tuvo acceso Ovación- en forma privada a los periodistas brasileños que siguen de cerca lo que sucede en la entidad.

"Newell's respondió pidiendo algunos cambios, que la junta directiva carioca aceptó. Después los argentinos pidieron cambiar el acuerdo de pagos, Vasco aceptó una vez más, pero Newell's mandó el contrato al final de la noche sin la firma del jugador. Después de la medianoche, hora límite de la ventana, el club argentino envió el documento completo, pero ya no era posible registrarse en el sistema. Los dirigentes de Vasco esperaron el envío de los documentos hasta las 23:59 horas del lunes", fue la exposición que brindaron los dirigentes del club brasileño poniéndole punto final a una negociación que estaba acordada y que no tuvo el final feliz esperado.