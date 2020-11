Llamado de Dios a Rosario

* “Maradona me llamó un domingo de diciembre pasado. Estábamos tomando mates junto a mi esposa en Rosario cuando de repente me sonó el teléfono y atendí. Era él. Me dijo «Fatu, cómo andás, soy el Diego». Un verdadero fenómeno. Ahí nomás me comentó: «Hoy me levanté contento. Les dije a los directivos que te quiero a vos. Quiero que seas mi arquero así que te espero el 2 de enero en Estancia Chica para arrancar con la pretemporada». Sabía que estaba la chance de ir al Lobo, pero que me haya llamado el mejor del mundo no lo podía creer. Luego fui conociéndolo y entendí enseguida que era un tipo bárbaro con una terrible humildad”.

* “La primera vez que lo vi fue a la semana de haber comenzado la pretemporada porque se había demorado la firma del contrato. El tampoco había ido antes a los entrenamientos porque no llegaban los refuerzos pedidos. Recuerdo que firmé por la mañana y ahí le avisaron que estaba okey. Y esa misma tarde Diego fue a la práctica. No fue por mí especialmente sino porque comenzaron a llegar las incorporaciones que había pedido”.

Primer encuentro

* “Cuando alcancé a verlo lo seguía con la mirada. Era ver qué hacía o no hacía. Era la primera vez que lo tenía al lado. Me acerqué y saludé. Pero en ese sentido, Diego tenía la costumbre en cada práctica de saludar, abrazar y besar a cada uno de los jugadores y preguntar cómo andábamos. Eso para nosotros también era groso”.

* “Después de saludarnos a todos, se sentó y nos pidió disculpas por no haber llegado antes a los entrenamientos. También nos dijo que estaba a muerte con nosotros y que nos íbamos a preparar para pelear el descenso. Y así fue”.

* “Era tan humilde como grande. Un día lo agarró al Bochi Licht (Lucas) y le dijo «gracias por dejarme ayudarlos. Diego tenía esas cosas. Era un capo en todo sentido. También era importante su labor en Gimnasia porque él necesitaba sentirse importante. Y lo consiguió porque en realidad tenía miedo de que la gente se olvidara de él. Te lo decía, eh. Maradona era amor puro y sinceridad total”.

Feeling especial

* “Siempre se llevó muy bien con los arqueros. Pegamos onda enseguida. También con esto de Central y Newell’s bromeábamos siempre. Empezábamos con ese ida y vuelta, con chistes, y la verdad es que a él le hacía muy bien estar con nosotros en una cancha de fútbol. Es más, nos decía que su vida era eso, un campo de juego. «Lo mío es estar acá», nos remarcaba”.

* “Por eso hay que destacar que cuando Gimnasia le abrió las puertas fue lo mejor que le pasó después de mucho tiempo. Porque Diego necesitaba eso, estar dentro de una cancha argentina, sobre todo porque hacía años que diría acá”.

* “En las concentraciones o pretemporada se quedaba con nosotros y nos hacía chistes o contaba cosas. Se sentía uno más de nosotros. Imaginate el plantel la felicidad que tenía. El mejor te trataba por igual”.

* “Cuando terminamos la pretemporada se acercó y me dijo «Fatu, gracias por venir, por estar acá». No lo podía creer. Yo le daba las gracias y siempre lo recordaré por darme tanto cariño”.

* “Cuando habló en la conferencia de prensa después del partido con Vélez, que se reía en vivo por algo que había pasado y me cargaba por el ruido de la camioneta, se acercó y le presenté a mi familia. En un tiro lo cargo y le digo, ojo que ella es mi esposa, no le digas nada. No te hagas el loco. Me miró y dijo «las mujeres de mis amigos tienen bigotes». Crack. Un número uno”.

Gastadas por Central-Newell’s

* “Me cargaba con el clásico entre Central y Newell’s. Por suerte forjamos una linda relación que permitía hacer gastadas o preguntarles por anécdotas de su época de jugador. Te atrapaba todo el tiempo con su vivencia”.

* “Un día estábamos en el predio de la AFA y le hizo una videollamada al Kily (González), quien en ese momento era el técnico de la reserva. Era al mediodía recuerdo y Cristian estaba en el pozo. Me sumó a la charla y nos pusimos a hablar un rato largo. Fue una cosa de locos ese momento”.

* “La semana previa al partido en el Gigante hablé con varios medios bajando un poco los decibeles, diciendo que el Diego era de todos porque se hablaba de que Central podía hacerle un homenaje. ¿Y que hizo? Se cayó a uno de los entrenamientos con una gorra que decía Ludueña tiene lepra. Me abrazó y quería que me la pusiera. Salí corriendo. Loco, vos vivís acá, yo tengo que volver a Rosario después. Ni loco me la pongo. «Dale, ponetela que te saco una sola foto y me la guardo. No se la muestro a nadie», me repetía entre risas. No lo hice, ja. Maradona era pura espontaneidad. Un loco lindo de verdad”.

Anécdotas históricas

* “Tenía una gran lucidez porque se acordaba de todo. Y te daba detalles puntuales de cada cosa vivida. Por ejemplo, en el gol histórico que le hizo a Juventus (fue el video homenaje a su fallecimiento), que es imposible de hacerlo, nos explicó que tuvo que levantar el pie ni bien le pegó a la pelota para que entrara. «Sabía que tenía que sacarlo porque si no, no entraba». Era realmente un fuera de serie”.

* “También nos contó el golazo que le hizo a Juve de volea. «Cuando recibí la pelota ya sabía qué iba a hacer. Le iba a pegar así», nos dijo mientras hacía señas con sus manos como haciendo el gesto hacia adentro. Era un genio”.

Asumía toda la presión

* “Nos sacó presión siempre. Y se vio en el semestre pasado porque fuimos el equipo que peleaba abajo que más puntos sacó. Sólo él podía bancar todo lo que peleábamos”.

* “La presencia de Maradona afectaba a todos los rivales. Sabíamos que era así. Era cuestión de esperar porque en cualquier momento la gente se olvidaba del partido y centraba en él. Y ahí aprovechábamos. Fue que así pudimos llegar a sacar muchos puntos”.

Disfrutó los homenajes

* “Lo que fueron haciendo cada clubes con homenajearlo antes de los partidos fue algo muy lindo para Diego. Era como que la gente disfrutaba de verlo y él como que se despedía de las canchas”.

* “Vivió grandes momentos. Sea en Córdoba, Mendoza, Buenos Aires o Rosario. Y mirá cómo será que el último gran homenaje lo recibió en la Bombonera. Si lo pensás ahora es como que se fue todo redondo. Como que le salió todo de manera perfecta”.

* “No tengo dudas de que se fue lleno de amor. Incluso hoy (por ayer) así me lo hicieron sentir la gente que era cercana a Diego. La gente le dio un tributo en vida, al final de cuentas. Y él disfrutó cada momento. Lo veníamos desde adentro de la cancha”.

Triste despedida

* “Hoy (por ayer) fuimos a Casa Rosada con el plantel de Gimnasia. Fue duro entrar y verlo ahí...Durísimo para todos. Nadie esperaba un final así”.

* “Fui el primero que entró al recinto y nos recibió Claudia. No encuentro palabras para graficar ese momento como tampoco las hay para definirlo porque Diego había pasado hace rato a la inmortalidad. Lo vamos a extrañar todos”.