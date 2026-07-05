La Capital | Ovación | Wimbledon

De la peluquería a la eliminación en Wimbledon: la aventura de la tenista de padres rosarinos

Nicole Fossa Huergo era suplente y de imprevisto la citaron para jugar en dobles. La nacionalizada argentina nunca había competido en el Grand Slam de Londres

5 de julio 2026 · 19:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Nicole Fossa Huergo y la alemana Tamara Korpatsch llegaron hasta la segunda ronda de Wimbledon.

Nicole Fossa Huergo y la alemana Tamara Korpatsch llegaron hasta la segunda ronda de Wimbledon.

La tenis Nicole Fossa Huergo, italiana nacionalizada argentina y de padres rosarinos, este domingo se despidió de su primer torneo de Wimbledon. Perdió en la segunda ronda del cuadro de dobles junto a la alemana Tamara Korpatsch. Pero nada podrá borrar semejante experiencia. Inesperada porque ingresó al torneo siendo suplente.

Fossa Huergo y Korpatsch eran suplentes, pero se bajó otra pareja y entraron a jugar el dobles último momento. El debut fue contra la rusa Maria Kozyreva y la bielorrusa Iryna Shymanovich. Les ganaron y se metieron a la segunda ronda.

Pero lo sorprendente fue lo que vivió la tenista argentina en la previa y que contó el periodista Lautaro Miranda para Radio Brisas de Mar del Plata.

"Pensó que no iba a entrar"

"Ella vino como suplente. A esta altura pensó que no iba a entrar. Estaba en la peluquería, tuvo que dejar todo, venir a jugar y ya está en segunda ronda", dijo Miranda

"Lo festejaron muchísimo y no se querían ir más de la cancha", agregó.

La segunda presentación de Fossa Huergo y Korpatsch en el césped del All England Tennis Club fue con una caída frente a la pareja de la checa Linda Novoskova y la eslovaca Rebecca Sramkova por un doble 7/5.

>> Leer más: Tenis: Rosario, otra vez epicentro de competencias de jerarquía internacional

Fossa Huego, de 31 años, disputó junto a Korpatsch un partido muy equilibrado. Incluso tuvieron más opciones de break point: 14 contra 10. Pero la pareja rival terminó consiguiendo 6 quiebres contra 4 de la argentina y la alemana.

Solana Sierra afuera y Andreozzi sigue

En la segunda ronda también quedó fuera de carrera la marplatense Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio. Perdieron ante la neerlandesa Demi Schuurs y la neocelandesa Ellen Perez, novenas favoritas del torneo, por 6/3 y 6/1.

El único argentino que sigue compitiendo en Wimbledon es Guido Andreozzi. Por primera oportunidad se metió en los cuartos de final en dobles. En pareja con el francés Manuel Guinard, son los octavos preclasificados.

El martes jugarán por el pase a las semifinales contra la pareja primera cabeza de serie, integrada por el británico Henry Patten y el finés Harri Heliovaara.

La actividad de este domingo tuvo la eliminación en el single femenino de la número uno, la rusa Arnya Sabalenka. Le ganó la japonesa Naomi Osaka, 14ª favorita, en cuartos de final por 6/2 y 7/6 (2).

En el cuadro masculino, pasaron a octavos de final el italiano Jannik Sinner (1º favorito), Felix Augger-Aliassime (3º) y el serbio Novak Djokovic (7º).

Noticias relacionadas
serena williams volvio con virtudes intactas, pero perdio en wimbledon

Serena Williams volvió con virtudes intactas, pero perdió en Wimbledon

Nadia Podoroska participó por tercera vez en el torneo de tenis de Wimbledon.

Podoroska, entre el privilegio de volver a Wimbledon y la derrota en el debut

una tenista juega en wimbledon con un kimono inspirado en kill bill

Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en "Kill Bill"

Solana Sierra levantó dos match points y superó la primera ronda. La espera Coco Gauff.

Dura primera jornada para el tenis argentino en el césped de Wimbledon

Ver comentarios

Las más leídas

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados

Lo último

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

El tiempo en Rosario: sigue el frío, en un lunes con 2 grados bajo cero

El tiempo en Rosario: sigue el frío, en un lunes con 2 grados bajo cero

Una taza diaria de café puede reducir el riesgo de enfermedades hepáticas

Una taza diaria de café puede reducir el riesgo de enfermedades hepáticas

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

El receso invernal empezó con frío intenso en Rosario y un escenario meteorológico que obligará a mirar el pronóstico antes de salir de casa
Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones
El gurú rosarino del blue ve al dólar en $1.550: El colchón no es negocio
Economía

El "gurú" rosarino del blue ve al dólar en $1.550: "El colchón no es negocio"

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?
La Ciudad

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000
Información General

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados

Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

Escándalo: tras el pedido de Trump, la Fifa levantó la tarjeta roja al goleador de EEUU

Ovación
El Mundial de las grandes despedidas: Lo intenté, ahora se terminó, sostuvo Neymar
Mundial 2026

El Mundial de las grandes despedidas: "Lo intenté, ahora se terminó", sostuvo Neymar

El Mundial de las grandes despedidas: Lo intenté, ahora se terminó, sostuvo Neymar

El Mundial de las grandes despedidas: "Lo intenté, ahora se terminó", sostuvo Neymar

Central: el primer microciclo de la pretemporada ya fue y ahora vienen amistosos

Central: el primer microciclo de la pretemporada ya fue y ahora vienen amistosos

Copa Santa Fe: Adiur pasó a las semifinales con una goleada en el femenino

Copa Santa Fe: Adiur pasó a las semifinales con una goleada en el femenino

Policiales
Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

Santa Fe: imputaron a seis policias por tortura y vejaciones a un preso en una comisaría

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Hallan un cuerpo enterrado en la zona de Serodino e investigan si es Gastón Montenegro

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

Se reconfigura el mapa de narcomenudeo en Villa Banana

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sigue el frío, en un lunes con 2 grados bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el frío, en un lunes con 2 grados bajo cero

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

Rosario bajo frío polar: cómo estará el tiempo en la primera semana de vacaciones

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados

El puente Rosario-Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología led

El puente Rosario-Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología led

Karina Milei: El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027
Política

Karina Milei: "El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027"

Empalme Graneros: liberaron al portero imputado por abuso sexual
La Ciudad

Empalme Graneros: liberaron al portero imputado por abuso sexual

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario
La Ciudad

Luz verde del Concejo para un nuevo plan estratégico de movilidad en Rosario

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde
Ovación

Sofi Martínez recibió un saludo especial de Messi tras la victoria ante Cabo Verde

Un auto destruido tras más de una hora de trabajo por incendio en barrio Alvear
La Ciudad

Un auto destruido tras más de una hora de trabajo por incendio en barrio Alvear

Triquinosis: refuerzan medidas de prevención ante la detección de casos
La Región

Triquinosis: refuerzan medidas de prevención ante la detección de casos

Fiesta Casa Brava: el bar tendrá su gran reunión en La Segunda Seguros Arena
La Ciudad

Fiesta Casa Brava: el bar tendrá su gran reunión en La Segunda Seguros Arena

El pibe de Cañada campeón del mundo es también un campeón de la vida

Por Pablo Mihal
Ovación

El pibe de Cañada campeón del mundo es también un campeón de la vida

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo
Zoom

Vacaciones de invierno: un sábado de salas de escape, cine y observación en el cielo

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3 por ciento en abril
Economía

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3 por ciento en abril

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano, la selección sigue viva

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
Mundial 2026

Argentinazo en Miami: con el corazón en la mano, la selección sigue viva

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones
Economía

El BCRA anunció una refinanciación de deuda por u$s 6 mil millones

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa
Policiales

Cárcel de Piñero: absolvieron a un preso que mató por exceso de defensa

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas
Policiales

Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: incautan droga, dinero y armas

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas
La Región

Cómo un viaje a comer hamburguesas en Rosario terminó con cuatro vidas