De la peluquería a la eliminación en Wimbledon: la aventura de la tenista de padres rosarinos

Nicole Fossa Huergo era suplente y de imprevisto la citaron para jugar en dobles. La nacionalizada argentina nunca había competido en el Grand Slam de Londres

Nicole Fossa Huergo y la alemana Tamara Korpatsch llegaron hasta la segunda ronda de Wimbledon.

La tenis Nicole Fossa Huergo, italiana nacionalizada argentina y de padres rosarinos, este domingo se despidió de su primer torneo de Wimbledon . Perdió en la segunda ronda del cuadro de dobles junto a la alemana Tamara Korpatsch. Pero nada podrá borrar semejante experiencia. Inesperada porque ingresó al torneo siendo suplente.

Fossa Huergo y Korpatsch eran suplentes, pero se bajó otra pareja y entraron a jugar el dobles último momento. El debut fue contra la rusa Maria Kozyreva y la bielorrusa Iryna Shymanovich. Les ganaron y se metieron a la segunda ronda.

Pero lo sorprendente fue lo que vivió la tenista argentina en la previa y que contó el periodista Lautaro Miranda para Radio Brisas de Mar del Plata.

"Ella vino como suplente. A esta altura pensó que no iba a entrar. Estaba en la peluquería , tuvo que dejar todo, venir a jugar y ya está en segunda ronda", dijo Miranda

"Lo festejaron muchísimo y no se querían ir más de la cancha", agregó.

La segunda presentación de Fossa Huergo y Korpatsch en el césped del All England Tennis Club fue con una caída frente a la pareja de la checa Linda Novoskova y la eslovaca Rebecca Sramkova por un doble 7/5.

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Fossa Huego, de 31 años, disputó junto a Korpatsch un partido muy equilibrado. Incluso tuvieron más opciones de break point: 14 contra 10. Pero la pareja rival terminó consiguiendo 6 quiebres contra 4 de la argentina y la alemana.

Solana Sierra afuera y Andreozzi sigue

En la segunda ronda también quedó fuera de carrera la marplatense Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio. Perdieron ante la neerlandesa Demi Schuurs y la neocelandesa Ellen Perez, novenas favoritas del torneo, por 6/3 y 6/1.

El único argentino que sigue compitiendo en Wimbledon es Guido Andreozzi. Por primera oportunidad se metió en los cuartos de final en dobles. En pareja con el francés Manuel Guinard, son los octavos preclasificados.

El martes jugarán por el pase a las semifinales contra la pareja primera cabeza de serie, integrada por el británico Henry Patten y el finés Harri Heliovaara.

La actividad de este domingo tuvo la eliminación en el single femenino de la número uno, la rusa Arnya Sabalenka. Le ganó la japonesa Naomi Osaka, 14ª favorita, en cuartos de final por 6/2 y 7/6 (2).

En el cuadro masculino, pasaron a octavos de final el italiano Jannik Sinner (1º favorito), Felix Augger-Aliassime (3º) y el serbio Novak Djokovic (7º).