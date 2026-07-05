Copa Santa Fe: Adiur pasó a las semifinales con una tremenda goleada en el femenino

El equipo representante de la Rosarina derrotó a Argentino de San Lorenzo por 4 a 0. Ahora espera el ganador entre Social Lux y Defensores de Armstrong

Copa Santa Fe. El plantel femenino de Adiur, goleó y jugará las semifinales del torneo provincial. Espera al ganador entre Social Lux y Defensores de Armstrong

Adiur se aseguró un lugar en las semifinales de la Copa Santa Fe 2026 en el fútbol femenino. Las naranjas dirigidas por Maylen Lista Fernández golearon a Argentino de San Lorenzo por 4 a 0, con un global por 6 a 1.

Ahora Adiur espera a la ganadora del cruce entre Social Lux y Defensores de Armstrong que jugarán el jueves a las 15 . Las naranjas por tercera temporada consecutiva jugarán las semifinales en el presente torneo y están entre las mejores en el femenino de Santa Fe.

Los goles en el equipo del Viaducto los anotaron: María Emilia Sánchez, Tanía Genovar, Carmela Maccarone y Brenda Segovía. En la ida, Emilia Boccalini anotó los dos tantos en la victoria por 2 a 1.

Defensores de La Costa de Paraje El Timbó dejó en el camino a Unión de Santa Fe al empatar 1-1 la revancha, 2-2 el global e imponerse 4-3, en la definición por penales en Avellaneda.

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Por su parte Colón de Santa Fe igualó 1a 1 ante San Jorge y pasó de fase. En la ida ganó como visitante por 2 a 0. Las sabaleras llegaron a las semifinales.

Social Lux juega el jueves

El choque entre Defensores de Armstrong y Social Lux se jugará, el jueves a las 15 en cancha de las rojinegras. En la ida, las pibas de Mercadito ganaron 3-1 en barrio Ludueña.