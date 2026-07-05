Copa Santa Fe: Adiur pasó a las semifinales con una tremenda goleada en el femenino

Adiur se aseguró un lugar en las semifinales de la Copa Santa Fe 2026 en el fútbol femenino. Las naranjas dirigidas por Maylen Lista Fernández golearon a Argentino de San Lorenzo por 4 a 0, con un global por 6 a 1.
El equipo representante de la Rosarina derrotó a Argentino de San Lorenzo por 4 a 0. Ahora espera el ganador entre Social Lux y Defensores de Armstrong
Por Juan Iturrez
Adiur se aseguró un lugar en las semifinales de la Copa Santa Fe 2026 en el fútbol femenino. Las naranjas dirigidas por Maylen Lista Fernández golearon a Argentino de San Lorenzo por 4 a 0, con un global por 6 a 1.
Ahora Adiur espera a la ganadora del cruce entre Social Lux y Defensores de Armstrong que jugarán el jueves a las 15. Las naranjas por tercera temporada consecutiva jugarán las semifinales en el presente torneo y están entre las mejores en el femenino de Santa Fe.
Los goles en el equipo del Viaducto los anotaron: María Emilia Sánchez, Tanía Genovar, Carmela Maccarone y Brenda Segovía. En la ida, Emilia Boccalini anotó los dos tantos en la victoria por 2 a 1.
Defensores de La Costa de Paraje El Timbó dejó en el camino a Unión de Santa Fe al empatar 1-1 la revancha, 2-2 el global e imponerse 4-3, en la definición por penales en Avellaneda.
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Por su parte Colón de Santa Fe igualó 1a 1 ante San Jorge y pasó de fase. En la ida ganó como visitante por 2 a 0. Las sabaleras llegaron a las semifinales.
El choque entre Defensores de Armstrong y Social Lux se jugará, el jueves a las 15 en cancha de las rojinegras. En la ida, las pibas de Mercadito ganaron 3-1 en barrio Ludueña.