Un futbolista perdió a su hija recién nacida y jugó dos días después: el apoyo de los hinchas fue conmovedor

El jugador entró a la cancha con su esposa mientras en las tribunas se veía una bandera con un mensaje de homenaje a la niña

El futbolista y su esposa se abrazan con la bandera de apoyo de los hinchas del equipo de fondo.

Un futbolista de Países Bajos sufrió la trágica muerte de su hija recién nacida y apenas dos días después, cuando decidió volver a jugar, recibió un emotivo y conmovedor homenaje de los hinchas de su equipo, de sus compañeros y también de sus rivales.

Mats Seuntjens, del NAC Breda de la segunda división de Países Bajos, salió a la cancha como suplente en el partido contra el VVV-Venlo.

Después del partido, los hinchas del equipo le dedicaron cánticos de apoyo. "Te queremos, Seuntjens, te queremos", resonó en las tribunas. Sin embargo, el detalle más especial fue las luces del estadio se y aparecieron bengalas junto a una bandera que decía: "El cielo tiene una estrellita más" y agregaba el nombre de la niña: Celine Inaya Seuntjens Silva.

El jugador estaba acompañado en ese momento por su esposa, que también entró a la cancha.

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Mientras Seuntjens no podía disimular su emoción, tanto sus compañeros como los futbolistas rivales comenzaron a aplaudirlo y algunos incluso lo abrazaron y lloraron junto a él. El jugador y su mujer expresaron como pudieron sus muestras de agradecimiento a todo el estadio.