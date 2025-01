Dakar 2025: el rosarino Osman Anuar comenzó la carrera más difícil del mundo

Precisamente, Andújar compite en esta división de areneros que no son prototipos junto a Anuar y llegó 8° (Can Am) en el prólogo dentro de la ciudad de Bisha, junto al experimentado Bernardo Graue, que supo acompañar a Orlando Terranova en autos en varios Dakar. Al que le fue mejor fue a Jeremías González Ferioli, aquel pibito que debutará en un Dakar rumbo a Chile en cuatri y deslumbrara. El cordobés finalizó tercero. Diego Martínez (Can Am) finalizó 10° y Fernando Acosta (BRP) 13°.